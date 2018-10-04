В Ингушетии не прекращаются протесты из-за соглашения об установлении границы с Чечней
Сегодня у здания парламента в Магасе силовики открыли огонь в воздух. Это произошло после того, как к толпе митингующих вышел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По некоторым данным, в акции участвовали до 10 тысяч человек.
Комментарии1
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midnightblues 04 октября 2018 | 16:06
Да-не жилось вам спокойно
Нахр надо было создавать проблемы..
Теперь давайте-решайте созданное вами же
так и развалитесь-от тупости