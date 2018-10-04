НАТО будет наращивать свой потенциал в киберпространстве в ответ на действия России
Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг вслед за обвинениями Москвы в совершении хакерских атак по всему миру.
В свете последних событий НАТО видит необходимость в срочном увеличении инвестиций в оборону, сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговорах с главами МИД стран НАТО. По его словам, в ответ на действия России североатлантический альянс также намерен укреплять меры для борьбы с гиьбридными угрозами, в том числе оборону и силы сдерживания в киберпространстве,. Столтенберг отметил, что в НАТО часто сталкивается с попытками хакерских атак на военные объекты организации. Заявления генсека альянса прозвучали на фоне сразу двух обвинений в адрес Москвы.
Сначала Великобритания вменила России совершение кибератак по всему миру, утверждая, что за действиями многих хакерских группировок стоит российская военная разведка. Позже Нидерланды заявили о выдворении из страны четырех россиян, которых поймали при попытке взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия. Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией и призывают Россию прекратить свое «безрассудное поведение».
Официальная Москва пока не комментирует обвинения со стороны Соединенного Королевства и Нидерландов
Комментарии5
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nina51 04 октября 2018 | 16:18
А чего комментировать натовских идиотов )))
novyyrusic 04 октября 2018 | 16:36
nina51: Официальная Москва пока не комментирует обвинения со стороны Соединенного Королевства и Нидерландов
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Да,
Вот и молчат, давятся враньем.
Ведь просто за руку поймали, когда в карман залезли.
И паспорта джипломатические.
Поэтому просто выкинули из страны.
И россия смолчала, хотя при высылке дипломатов всегда истерики закатывает.
что говорить, когда нечего говорить?
Свернули язык в трубочку и засунули себе в ...
А уж что агентам туда засовывали лучше не думать.
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 16:22
Нужно срочно ещё нагадить какому-нибудь соседу, а тот опять попросится в НАТО, которое снова приблизится к Нашим Священным Границам , и у нас будет повод обвинить Проклятое НАТО в очередных агрессивных намерениях, поэтому страна снова станет "Осаждённой Крепостью", и здесь каждому дураку понятно, что теперь нам опять не до пенсий/лечения/работы/прав и прочей лабуды!
ppvngavr 04 октября 2018 | 16:22
Россия начинает 3-ю Мировую войну, в которой она обречена на поражение. Вообще, Кремлем взят курс прямиком в пропасть: "На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
motooppic 04 октября 2018 | 16:29
Главное, чтобы эта НАТО не обсерилось от натуги. А то и так воняет, а что будет, когда обгадится по полной?