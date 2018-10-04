НАТО будет наращивать свой потенциал в киберпространстве в ответ на действия России

Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг вслед за обвинениями Москвы в совершении хакерских атак по всему миру.

В свете последних событий НАТО видит необходимость в срочном увеличении инвестиций в оборону, сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговорах с главами МИД стран НАТО. По его словам, в ответ на действия России североатлантический альянс также намерен укреплять меры для борьбы с гиьбридными угрозами, в том числе оборону и силы сдерживания в киберпространстве,. Столтенберг отметил, что в НАТО часто сталкивается с попытками хакерских атак на военные объекты организации. Заявления генсека альянса прозвучали на фоне сразу двух обвинений в адрес Москвы.

Сначала Великобритания вменила России совершение кибератак по всему миру, утверждая, что за действиями многих хакерских группировок стоит российская военная разведка. Позже Нидерланды заявили о выдворении из страны четырех россиян, которых поймали при попытке взломать сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия. Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией и призывают Россию прекратить свое «безрассудное поведение».

Официальная Москва пока не комментирует обвинения со стороны Соединенного Королевства и Нидерландов