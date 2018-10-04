Четверо сотрудников ГРУ были высланы из Нидерландов за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химоружия
Так утверждают голландские власти. По их данным, события происходили в апреле. Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин прибыли в Голландию по дипломатическим паспортам. При этом у одного из них был чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы. Власти Нидерландов представили фотографию, на которой запечатлены высланные россияне. Утверждается, что сотрудники ГРУ интересовались информацией о расследовании инцидента в Солсбери и о крушении малазийского Боинга на востоке Украины.
Комментарии29
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johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:02
"Дебилы Бл@дь"(с)лавров .... этим ВСЁ о наших сс сказано ...
kottigr1 04 октября 2018 | 16:06
johnbmw: Ничего.. Сейчас МО РФ покажет свои старые-поддельные накладные МПС, сборочные чертежи добытые на машине времени, скриншоты из мобильной игры Byte Conveyor Studios, перфокарты объективного контроля, кадры атаки ВКС РФ на вертолетах «Apache» и всё опровергнет этими убедительными свидетельствами.. !
ostapba 04 октября 2018 | 16:13
,.....13 апреля 2018 года четыре сотрудника ГРУ готовили аппаратуру у здания Организации по запрещению химического оружия в Гааге с целью атаки на сети организации. Арендованный этими сотрудниками автомобиль был переполнен аппаратурой для хакерских атак на WiFi-сети, аппаратура была настроена для атаки на Организации по запрещению химического оружия, автомобиль припаркован напротив. В момент задержания нидерландскими спецслужбами аппаратура была включена..
pattrick 04 октября 2018 | 16:16
Так утверждают голландские власти. По их данным, события происходили в апреле...
Не было никаких событий, про хакеров голландцам наврали всякие "каныгины", "пархоменки", "муратовы", "каневы", "левиевы".
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:19
pattrick: про хакеров голландцам наврали всякие / - в отличии от соловьёвых?????
pit_heap 04 октября 2018 | 16:37
johnbmw: угу, теперь,любой русский турист за границей считается гру-шником.
ura_123 04 октября 2018 | 16:21
pattrick: Ты переживаешь что пацанчики поехали веселиться без тебя в квартал Красных фонариков?
Как надысь пара солсберийских эгегеев))))
Теперь у робятишек реальный БЕЗВИЗ в Шенгенскую зону...
benin_papa__ 04 октября 2018 | 16:23
pattrick:
"— Да, — сказал Балаганов, мигая рыжими ресницами, — теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик — и все раскрыл! А Бендер действительно что-то не то делает,пишет бумажки, ездит..."
papadima 04 октября 2018 | 16:17
Может я чего-то не понимаю, но у меня сразу возникает вопрос - зачем для организации КИБЕРатаки надо ехать в Нидерланды? ... Это ж можно из любой точки России сделать.... Или в Нидерландах тоже прекрасные шпили, которые, как оказывается, любят ГРУшники...
ostapba 04 октября 2018 | 16:20
papadima: из тундры России хакерские атаки на WiFi-сети???
Да ты "брат" и Маска переплюнешь с Гейтом.
Биллом даже.
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:21
papadima: не всякая кибератака проводится по и-нету ... иногда нужно попасть во внутреннюю сеть ....
sam2018 04 октября 2018 | 16:08
Сколько можно об этом пИ-ссать?
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:13
sam2018: мммм ... есть Новости поважнее? - Огласите!!!!
kottigr1 04 октября 2018 | 16:14
sam2018: Гомофобы.. Не верят в то что российским геям интересны их шпили..
chubuk 04 октября 2018 | 16:08
Теперь можно и на пенсию по льготному списку.
ostapba 04 октября 2018 | 16:16
chubuk: ..На пресс-конференции были представлены паспорта высланных в апреле сотрудников ГРУ (выданные на имена Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин). Моренец и Серебряков были названы как основные “кибероператоры”.
Утверждается, что у одного из россиян была с собой квитанция на поездку на такси от московской штаб-квартиры военной разведки до аэропорта Шереметьево.
По информации британской разведки, Серебряков также был вовлечен в операцию на территории Малайзии, где пытался получить доступ к данным международного расследования нападения на “Боинг” рейса МН17 под Донецком.
rook76 04 октября 2018 | 16:12
Ждём интервью у Симонян.
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:12
rook76: +1!!! ... ;-))))))))))))))))))))))))))))))
oktabr 04 октября 2018 | 16:21
ихтамнетов опять спалили. теперь на повышение пойдут по основному путинскому критерию - непрофессионализму годятся как минимум в депутаты.
severnaj 04 октября 2018 | 17:00
oktabr: Да там уже перебор этих неудачников-шпионов, скоро в Думе свободных мест не останется.
eduard53 04 октября 2018 | 16:28
Предвижу очередной кремлядский бла-бла-бла-сериал в исполнении различных пресс-секретутов, спец.служак, мидаков и т.п. на их излюбленные темы: "Ихтамнет, Это туристы. ГРУ давно переименовали. Русофобы проклятые".
chubuk 04 октября 2018 | 16:31
Прекрасные примеры перехода количества в качество - наплодили льготников.
knight39 04 октября 2018 | 16:34
После слов "сотрудники ГРУ" новость для меня теряет актуальность...объясните этим debilam, что нет такой организации в России, а есть ГУГШ. Я конечно понимаю, что массмедиа нужен узнаваемый бренд для пипла, но похоже с мозгами там всё хуже и у писателей и у читателей:)
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 16:40
knight39: когда переименовали? а когда эти Дебилы там шмонались??????
eduard53 04 октября 2018 | 16:59
Тем паче, что, сколь гэбню ни перенарекай, совести там не появится ...
lion64__2 04 октября 2018 | 17:05
eduard53: ГРУ было в подчинении МО, это военная разведка, а не гебня.
eduard53 04 октября 2018 | 17:10
Мощный контраргумент! То бишь мазать ядом дверные ручки в загран-тур-поездках - чисто воен-разведочное дело.
mosser 04 октября 2018 | 16:40
Не пущать граждан России в Европу!
severnaj 04 октября 2018 | 16:56
Очередной провал...как жить?