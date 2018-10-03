То, что российские спецслужбы причастны к хакерской атаке на ОЗХО, давно не секрет – глава «The Insider» Доброхотов

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге. Четверо российских хакеров также пытались выкрасть информацию по расследованию авиакатастрофы малайзийского «Боинга» в 2014 году на Украине, сказала Анк Бийлевельд. Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов считает, что причастность российских спецслужб к этим действия давно не секрет, остается только выяснить, какая именно группа ответственна за эти действия. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Для нас не было это секретом изначально, поскольку уже год назад Джей Ай Ти заявляла о том, что зафиксировала попытку хакерской атаки со стороны хакерской группы известной как ATP28, она же Fancy Bear. Мы еще полтора или два года назад доказали, что эта группировка является по сути ответвлением ГРУ, которая теперь называется просто Главный Управлением Генштаба», — сказал он.

Р.Доброхотов напомнил, что в июне этого года специальный прокурор США Роберт Мюллер издал обвинительное постановление в адрес той же войсковой части, «в обвинении тех же самых хакеров в попытке взлома американских компьютеров». «Мы считаем, что эта информация уже доказана американскими спецслужбами, оставался вопрос только в том, какие конкретные люди были вовлечены», — отметил он.

Имена хакеров, по словам Р.Доброхотова, которые назвали Нидерланды, помогут в расследовании.

«Сейчас мы узнали еще о нескольких людях. Понятно, что они из ГРУ, понятно, что они имели отношение к попыткам хакерских атак, но не очень понятно — относились ли они конкретно к этой группировке АТР28? Соответственно, предстоит еще понять, были ли они частью того же подразделения или они могли быть из другой группы, тоже относящейся к ГРУ, либо они выполняли какие-то поддерживающие функции, а сами не являлись членами группировки», — сказал он.