Криштиану Роналду не сможет выступить за сборную Португалии в ближайших матчах

Решение принято после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании. 34-летняя американка утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009-ом году в одном из отелей Лас-Вегаса. Таким образом, футболист пропустит матчи против Польши и Италии Лиги наций, которые пройдут в ноябре.