Криштиану Роналду не сможет выступить за сборную Португалии в ближайших матчах
Решение принято после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании. 34-летняя американка утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009-ом году в одном из отелей Лас-Вегаса. Таким образом, футболист пропустит матчи против Польши и Италии Лиги наций, которые пройдут в ноябре.
Комментарии6
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tv_victim 04 октября 2018 | 15:37
За изнасилование, думаю, сезонов 20 должны дать.....
old_skull 04 октября 2018 | 15:41
А говорили, что Роналдо-педик, а ты посмотри, что творит.
putin_itogy 04 октября 2018 | 15:52
Уважаю Роналду.
но, понимаешь, Роналду.
Нельзя совать свой член везде, туда, куда собака не суёт свой..
fedor57 04 октября 2018 | 15:58
Идиотизм.. Из-за слов какой то бабы, которая опомнилась почему то только через 10 лет человека лишают возможности заниматься своей профессиональной деятельностью... Причем никаких доказательств его вины нет. У западных леваков совсем едет крыша на почве феменизма.
ed10075 04 октября 2018 | 15:58
Скорее всего - очередная мошенница пытается "поиметь" денег с богатенького футболиста.
old_skull 04 октября 2018 | 16:45
ed10075: Уже поимела.400 штук. Изнасилование реально было. Ну как было, вместе бухали и тусили,пришли в номер, разделись он на нее залез, она сказала:" Нет".