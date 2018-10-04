Впервые в России уголовное дело за репосты прекращено в Красноярске
35-летний Андрей Безбородов был обвинен в возбуждении ненависти после того, как разместил несколько картинок в социальной сети ВКонтакте. СК прекратил его дело за отсутствием события преступления. Напомню, накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает уголовную ответственность по 282-й статье об экстремизме, которая, в том числе, касается и репостов в соцсетях.
Комментарии2
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mamiluk 04 октября 2018 | 15:38
Хитрый ход режима:мол смотрите -всех отпускаю-"можете лайкать сколько хотите!"...всех будут ловить по "административке",а сажать по статье...
oneoretwo 04 октября 2018 | 15:48
...методички нквд не меняются: сначала отнимите все, а затем верните 5 копеек - и вам будут так благодарны...
...вдохновители 282 статьи свое исчо отсидят по полной, не сомневайтесь...