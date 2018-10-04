Впервые в России уголовное дело за репосты прекращено в Красноярске

35-летний Андрей Безбородов был обвинен в возбуждении ненависти после того, как разместил несколько картинок в социальной сети ВКонтакте. СК прекратил его дело за отсутствием события преступления. Напомню, накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который смягчает уголовную ответственность по 282-й статье об экстремизме, которая, в том числе, касается и репостов в соцсетях.