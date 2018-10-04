Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению уголовное дело украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. По его данным, суд увязал его жалобу с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.
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Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. По его данным, суд увязал его жалобу с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.
Комментарии3
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noxepy_88 04 октября 2018 | 15:40
Свободу Надежде Савченко!!!
old_skull 04 октября 2018 | 15:46
Суду нужно потропиться, а то как то смешно будет лить слезы по голодающему полгода)))
srk2658lu 04 октября 2018 | 16:01
"Террорист" Сенцов против Президента Путина, давшего команду на аннексию Крыма?