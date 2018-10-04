Минобороны России обвиняет США в запрещенных биологических исследованиях, в том числе в соседних с Россией странах
Министерство обороны России обвиняет Соединенные Штаты в запрещенных биологических исследованиях, в том числе в соседних с Россией странах. По словам генерала-майора Игоря Кириллова, на испытаниях в Грузии препарата компании бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда погибли 73 человека.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fig_vvam 04 октября 2018 | 15:35
Во врет так врет.
Совсем уже худо дело у МО РФ, если приходится такие фейки вбрасывать.
noxepy_88 04 октября 2018 | 15:38
fig_vvam: Как щетаете, коллега, пропал уже Калабуховский дом?
old_skull 04 октября 2018 | 15:38
Да подумаешь 73 грузина гикнулись, будут еще хозяева своих рабов считать...