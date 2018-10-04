Минобороны России обвиняет США в запрещенных биологических исследованиях, в том числе в соседних с Россией странах

Министерство обороны России обвиняет Соединенные Штаты в запрещенных биологических исследованиях, в том числе в соседних с Россией странах. По словам генерала-майора Игоря Кириллова, на испытаниях в Грузии препарата компании бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда погибли 73 человека.