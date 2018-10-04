Четверо россиян были высланы из Нидерландов после попытки совершить кибератаку на ОЗХО
Как заявила министр обороны этой страны Анк Бейлевелд, сотрудники ГРУ в преле пытались получить доступ к беспроводной сети организации.
Названы имена высланных россиян – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. У одного из них обнаружили чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы. По данным голландской стороны, Соединенные Штаты сегодня озвучат обвинения в отношении ряда сотрудников российских спецслужб.
Российская военная разведка стоит за целым рядом кибератак в мире, они затронули многие страны, включая саму Россию и привели к огромным экономическим издержкам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, союзники по альянсу солидарны с решением голландских и британских правительств, которые призвали Россию прекратить попытки подорвать международное право.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
noxepy_88 04 октября 2018 | 15:32
Пропал Калабуховский дом... Это же тридцать восьмой кот!!! Простите нас, нидерландцы((((((
danko1 04 октября 2018 | 15:34
Полная деградация ГРУ, ФСБ и прочих силовых структур.
Провал за провалом.
Но если в экономике и во внешней политике сплошные провалы, то почему в разведке должно быть иначе, когда тупицы и воры во власти всюду?
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 15:35
"Дебилы Бл@дь"(с)лавров .... этим ВСЁ о наших сс сказано ...
kottigr1 04 октября 2018 | 15:34
noxepy_88: ГРУ - первый номинант на премию Дарвина..