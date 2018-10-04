Четверо россиян были высланы из Нидерландов после попытки совершить кибератаку на ОЗХО

Как заявила министр обороны этой страны Анк Бейлевелд, сотрудники ГРУ в преле пытались получить доступ к беспроводной сети организации.

Названы имена высланных россиян – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. У одного из них обнаружили чек из такси, подтверждающий, что до аэропорта Шереметьево он ехал от офиса разведслужбы. По данным голландской стороны, Соединенные Штаты сегодня озвучат обвинения в отношении ряда сотрудников российских спецслужб.

Российская военная разведка стоит за целым рядом кибератак в мире, они затронули многие страны, включая саму Россию и привели к огромным экономическим издержкам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, союзники по альянсу солидарны с решением голландских и британских правительств, которые призвали Россию прекратить попытки подорвать международное право.