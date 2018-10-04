Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит выступления в новом сезоне

Об этом Чемпион сочинской Олимпиады в эстафете написал на своей странице в Инстаграмм.

Шипулин – сильнейший российский биатлонист последних лет. В его коллекции – медали двух Олимпиад в эстафетных гонках, включая золото Сочи. 7 наград с Чемпионатов мира. Более десятка побед в индивидуальных гонках Кубка Мира.

Однако в последнее время результаты Антона стали падать. И если еще не так давно россиянин на равных боролся с Мартеном Фуркадом. То в минувшем сезоне проиграл феноменальному французу более 400-т очков. Но главной трагедией для Шипулина стал недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане.



В итоге в середине лета Антон заявил, что пока не знает, будет ли продолжать профессиональную карьеру. Президент СБР Владимир Драчев тогда сообщил, что Шипулин тренируется индивидуально, и выразил надежду, что биатлонист присоединится к сборной на сентябрьских или октябрьских сборах. И вот сегодня стало известно, что 31-летний спортсмен выступит на этапах кубка мира. При этом Шипулин подчеркнул, что огромную роль в принятии такого решения сыграли близкие и болельщики.

Как отметил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, Шипулин присоединится к команде на октябрьском сборе в австрийском Рамзау.