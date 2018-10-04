В Ингушетии не прекращаются протесты из-за соглашения об установлении границы с Чечней
Сегодня у здания парламента в Магасе силовики открыли огонь в воздух. Это произошло после того, как к толпе митингующих вышел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По некоторым данным, в акции участвовали до 10 тысяч человек.
Комментарии3
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abu_vgrobu 04 октября 2018 | 15:16
Если территории действительно были нежилые и нехозяйственные, то провокаторов надо выискивать и гасить. Там явно антироссийские силы раскачивают ситуацию.
alena01 04 октября 2018 | 15:20
Вот Хрущев отдал Крым совершенно незаконно - без референдума, без решения органов представительной власти...
А тут все законно - два человека договорились, и все...
vbsvob 04 октября 2018 | 15:25
Два князька взяли и изменили границу нежду двумя республиками. Не спросили ни царя, ни народ, ни референдум не провели.