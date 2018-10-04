При крушении частного вертолета в Костромской области погиб высокопоставленный представитель генпрокуратуры России
В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб высокопоставленный представитель генеральной прокуратуры России. Это подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Всего на борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое пассажиров. В Следственном комитете ранее говорили, что полет выполнялся по т.н. «уведомительной заявке», которая не требует разрешения на полет. В связи с этим, точной информации о маршруте не было.
Отметим, что погибший при крушении вертолета замгенпрокурора Саак Карапетян курировал дело Скрипалей.
Комментарии11
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vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 15:04
Гвардии Сирийские зенитчики испытывают новенькие С-300?
astet 04 октября 2018 | 15:23
vasya_von_smetankin: на одного верного путинца меньше.
Россия приблизилась ещё на один шаг к демократии.
danko1 04 октября 2018 | 15:31
astet: Он слишком много знал...
tv_victim 04 октября 2018 | 15:04
«Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови"
Гоголь Н.В. "Мертвые души"
luger_max_otto 04 октября 2018 | 15:29
Он слишком много знал, чтобы летать на в лес.
evgeny_biolog 04 октября 2018 | 15:22
"погиб высокопоставленный представитель"
Высокопоставленные представители тоже плачут ...
ruthenocene 04 октября 2018 | 15:23
Голова - прочь! Правая нога - хрусть, пополам! Левая - хрусть, пополам! Вот до чего эти вертолёты доводят!
А ведь всё враги придумали - Леонарды да Винчи всякие с Брегетами да Понтонами д’Амекурами и Сикорскими-предателями!
Богомерзкое это дело - православному на геликоптерах летать! Вот Аллах и караить...
sasass 04 октября 2018 | 15:28
Охота и рыболовство - губит высшее чиновничество бесплодно....
ankir 04 октября 2018 | 15:31
не иначе как дело рук MI6
tina56 04 октября 2018 | 15:31
Ча-астный вертолёт..... заместитель чайки.... браконьерство..... ну и как это сочетается с нищенской жизнью в России?
Помер максим да и хрен с ним.
allasc 04 октября 2018 | 15:34
AS-350
вертолет французкий, надежный..... почему наши прокуроры на Ми-8 не летают????
какая разница на чем падать если компания веселая