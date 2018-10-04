Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

Власти страны также добавили, что в апреле выслали четырех россиян, причастных к инциденту.

Минобороны Нидерландов сегодня провело специальную пресс-конференцию, на которой были представлены доказательства причастности России к попытке кибератаки на ОЗХО. Подозреваемые, высланные из страны 13 апреля, пытались получить доступ к беспроводной сети штаб-квартиры ОЗХО. Операция проводилась вблизи этого объекта. У одного из россиян был изъят ноутбук, который использовался также для получения несанкционированного доступа к файлам о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Как сообщает «Би-Би-Си», также были объявлены имена подозреваемых – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Они находились в Нидерландах по дипломатическим паспортам. Власти страны считают их сотрудниками ГРУ. У двух россиян номера документов отличаются всего на одну цифру. Кроме того, у одного из подозреваемых нашли квитанцию на такси от здания ГРУ до аэропорта.

В британском МИДе ранее заявили, что ГРУ России стоит за серией кибератак, совершенных разными хакерскими группировками в последние годы.