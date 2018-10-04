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15:00, 04 октября 2018

Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

Власти страны также добавили, что в апреле выслали четырех россиян, причастных к инциденту.

Минобороны Нидерландов сегодня провело специальную пресс-конференцию, на которой были представлены доказательства причастности России к попытке кибератаки на ОЗХО. Подозреваемые, высланные из страны 13 апреля, пытались получить доступ к беспроводной сети штаб-квартиры ОЗХО. Операция проводилась вблизи этого объекта. У одного из россиян был изъят ноутбук, который использовался также для получения несанкционированного доступа к файлам о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Как сообщает «Би-Би-Си», также были объявлены имена подозреваемых – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Они находились в Нидерландах по дипломатическим паспортам. Власти страны считают их сотрудниками ГРУ. У двух россиян номера документов отличаются всего на одну цифру. Кроме того, у одного из подозреваемых нашли квитанцию на такси от здания ГРУ до аэропорта.

В британском МИДе ранее заявили, что ГРУ России стоит за серией кибератак, совершенных разными хакерскими группировками в последние годы.

Комментарии

20

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atmosferik 04 октября 2018 | 15:04

Почему-то я уже нисколько не удивлён. Тем более, у двоих опять номера паспортов только н единичку различаются. Вопиющий непрофессионализм!

minerr 04 октября 2018 | 15:10

///// квитанцию на такси от здания ГРУ до аэропорта./////

Если кто то и брал такую квитанцию в такси, то хранил её только для того чтобы тот кто её найдёт знал откуда он типа приехал. Очень смахивает на подставу.

snikkersnepper 04 октября 2018 | 15:18

minerr: abu_vgrobu:

Именно. Провал истории с "химатакой" в Думе (не найдено ни одной жертвы или пострадавшего) и провал эпопеи с хранившейся 4 (четыре!) года украинской ракетой. Просто по календарю. Выслали чуваков еще в апреле, в сентябре прессуха МО (могу скринов дать, что еще тогда обещали "русских хакеров"), в октябре скандал. Теперь в ответ на элементарный вопрос, нафуя голландцы четыре года таскались с этой ракетой и что с ней после этого делать будет следовать лицо кирпичом и рассказ про все подкинувших грушников.

kottigr1 04 октября 2018 | 15:19

minerr: Точно.. Наверняка пиндосы разорили Россию, вогнали россиян в нищету и лишили их пенсий, что бы подставить гения российской современности В.В.Путина.. На какую только подлость не пойдут лишь бы опорочить его светлое имя !

minerr 04 октября 2018 | 15:27

kottigr1: Ты о чем, сердешный? Ты хоть читаешь что пишешь или тупо копируешь методичку?

kottigr1 04 октября 2018 | 15:31

minerr: Так о том же что и Вы.. Квитанцию вражины подкинули, в штаны ГРУшникам нагадили, Путина врать заставили.. Издеваются гады..

fig_vvam 04 октября 2018 | 15:25

minerr: Дурачок, квитанцию он хранил для сдачи в бухгалтерию в составе отчета о командировке.
Экономные ребята, деньгами не бросаются.
Своими, конечно.
Эти тоже спали в одном номере на одной кровати.
Поэтому их и засекли, такие большие однополые семьи даже в Голландии редкость.

nina51 04 октября 2018 | 15:27

minerr:после приема очередных забористых косяков сотрудниками Минобороны Нидерландов ждем новых захватывающих историй )))

askol2016 04 октября 2018 | 15:05

Путинская Россия является террористическим государством, поэтому цивилизованным странам этот режим надо давить всеми силами.

minerr 04 октября 2018 | 15:12

askol2016: Так дави, если стащишь себя с дивана.

fig_vvam 04 октября 2018 | 15:28

minerr: А тебя давят не стаскивая с дивана, да, минет?
Только трусы с тебя стаскивают?

abu_vgrobu 04 октября 2018 | 15:06

Это типа ответ нашему МО за то , что обнародовали , что кадры из интернета фейковые , а ракета -- оказывается украинская . Злятся , сделать ничего не могут против правды .

fig_vvam 04 октября 2018 | 15:34

abu_vgrobu: Да нет, голубок, ракета российская, что следует из восстановленного формуляра
Ну который был восстановлен почти за год до того как ракета была изготовлена.
Забавная такая копия формуляра.
Ракеты еще нет, а формуляр на нее потерян и уже восстановлен.

Говномозглые вы ребятки , ничего не можете. Даже документ сфальсифицировать.
Ну тупыееее (с) Задорнов

horseraddish 04 октября 2018 | 15:17

Кажется,и дня не проходит,чтобы крепление не ткнули носом в г

alena01 04 октября 2018 | 15:24

Только самый отъявленный русофоб может быть недоволен попыткой взлома сети российскими спецслужбами...
А Россия и дальше будет отстаивать свое право вторгаться на чужие территории, травить людей в другис странах и взламывать сети...
Ведь вокруг одни русофобы...

ppvngavr 04 октября 2018 | 15:24

Все это есть очевидная "потеря берегов" руководством Кремля. В связи с этим рекомендую сатирический памфлет:
"Российский ресентимент": http://www.proza.ru/2017/12/29/1075

dedmoroz 04 октября 2018 | 15:25

"Ходите,вы всюду бродите..."

nersesov 04 октября 2018 | 15:27

что русские занимаются шпионажем по отношению к различным международным организациям, совершенно нормально и так и должно быть. Было бы, напротив, возмутительно, если бы наши спецслужбы этого не делали.

matsuvi 04 октября 2018 | 15:31

Сколько дармоедов нам приходиться кормить!

mamiluk 04 октября 2018 | 15:33

Зачем было высылать?Может, надо было показательно судить и посадить, хоть у них и "дипломатик паспорт"-всё одно: все там на поверку ГРУшники...тем более,что есть состав преступления....

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