Глава РУСАДА не считает, что ВАДА руководствуется политическими мотивами в вопросах, связанных с российским допингом

Глава РУСАДА Юрий Ганус не считает, что ВАДА руководствуется политическими мотивами в вопросах, связанных с российским допингом. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничего подобного. Я могу сказать, ВАДА является регулятором. ВАДА находится под давлением, в том числе политики. Но я вам могу сказать: там принципиальные люди», — сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли ВАДА политической организацией.

По словам Ю.Гануса, к России подорвано доверие, поскольку она не ответила на выдвинутые в адрес спортсменов обвинения.

«Это чистая допинговая проблема – и проблема того, как правильно работать. Мы пошли по ложному пути. Я не знаю, кто нас туда повел, но, когда мы встали в эту [политическую — ЭМ] параллель, мы, по сути, осложнили нашу переговорную позицию…», — заключил он.

Ю.Ганус подчеркнул, что нельзя проецировать политические проблемы во взаимоотношениях России с другими странами на действия международных спортивных комитетов и ВАДА.

«Важно же в системе доверие. Вот вы знаете, в чем наша проблема? Мы пытаемся проецировать политические проблемы – санкции и все остальное. Это чушь!», — заявил он.

20 сентября ВАДА вернула РУСАДО соответствие и разрешила ей проверять на допинговую пробу российских спортсменов.