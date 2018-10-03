Глава РУСАДА: После возвращения прав РУСАДА необходимо ответить на обвинения спортсменов РФ в употреблении допинга

Несмотря на возвращения прав РУСАДА и отказ ВАДА и Спортивного Арбитражного суда в Лозанне от претензий к российским организациям, необходимо провести внутреннее расследование и ответить на обвинения в употреблении допинга, адресованные ВАДА российским спортсменам. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Доклады Макларена – это те доклады, так называемые скелеты, которые не просто будут у нас лежать, они будут греметь у нас. Их надо разбирать и по ним нужно работать», — сказал он.

Ю.Ганус предложил собрать комиссию, включающую авторитетных международных представителей спортивной власти, иностранных политиков и спортсменов, а также российских представителей, не связанных со спортом. По его словам, необходимо проработать и внимательно разобрать каждый пункт доклада Макларена, дать ответ, основанный на фактах, на все заявленные обвинения.

Ю.Ганус подчеркнул, что ВАДА доверяет РУСАДА, однако не испытывает доверия к российской антидопинговой системе в целом. Он отметил, что из-за отсутствия четко сформулированного ответа на поставленные обвинения «усиливается негативное поле и вакуум» вокруг российского спорта.

«Доклады Макларена никто не спустит никогда, — это однозначно совершенно. И поэтому нам нужно самим разобрать их по всем пунктам и решать эти вопросы – для нашей репутации», — заявил он.

Ю.Ганус отметил, что ВАДА осталось удовлетворено письмом министра спорта РФ Павла Колобкова, в котором он признал вовлеченность отдельных чиновников в допинговые схемы. Однако подчеркнул Ю.Ганус, в докладе Макларена речь шла о существовании государственной системы поддержки допинга в стране, поэтому для возвращения доверия к российскому спорту необходимо ответить именно на это обвинение, вокруг которого возник скандал.

По его словам, подобная формулировка министра спорта удовлетворила ВАДА, поскольку РУСАДА предоставило ей открытый доступ к лаборатории и пробам спортсменов, что являлось главным условием возвращения соответствия организации.

20 сентября ВАДА восстановило права Российского антидопингового агентства. Оно снова может полноценно функционировать и оценивать пробы спортсменов.