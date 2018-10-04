В российской армии вскоре больше не будет ушанок и пилоток
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Военным с 1 июня 2022-го года перестанут выдавать шерстяные пилотки, а шапка-ушанка будет заменена на просто шапку. Теперь в регламенте снабжения слово «рубаха» заменено на «фуфайка». Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо кальсон будут выдавать двое трусов сроком на 1 год.
Комментарии21
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arye_11 04 октября 2018 | 14:37
женщинам-курсантам помимо кальсон будут выдавать двое трусов сроком на 1 год.
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Нормаль!
Пара трусов на полгода, более чем...
Желательно, чтобы трусы были байковые, с начесом.
Мамкм-бабки носили и этим, сегодняшним, не западло.
sharko_2 04 октября 2018 | 14:59
arye_11:
А прокладки? Хучь бы без крылышек.
beregov_net 04 октября 2018 | 15:03
arye_11: В начале 90-х перепал мне НАТО вский паёк , такая картонная коробка там четыре консервы , галеты , джем , чай , кофе , таблетки обеззараживающие воду и в комплекте майка и две пары носок , это выдавалось на сутки , носки не моего размера , а майку носил несколько сезонов , пока не выцвела
old_skull 04 октября 2018 | 15:14
beregov_net: До сих пор наверное на эту майку мастурбируешь по ночам?)
fig_vvam 04 октября 2018 | 15:16
beregov_net: Но вообще это дискриминация, курсанткам еще и трусы кроме кальсон давать будут, а рядовым только кальсоны.
Несправедливо.
Опять же как кальсоны под юбку одевать?
А и свои трусы нельзя, не форменная одежда не допускается у военнослужащих.
Хотя вот сейчас могут разрешить свои трусы носить.
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Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, вправе определять случаи, когда военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы могут носить гражданскую, специальную, форменную или иную одежду, не относящуюся к военной форме одежды, а также устанавливать требования к этой одежде.
(абзац введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 20-ФЗ)
sensei54 04 октября 2018 | 14:38
"Рубаха" лет триста продержалась. А как же скрепы?
askold_rurik 04 октября 2018 | 14:46
Кальсоны будут носить под юбкой?
arye_11 04 октября 2018 | 14:48
askold_rurik:
С той креативностью, которую показывает армия Шойгу, возможен и вариант наоборот - юбка под кальсонами
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:48
Холтел бы я посмотреть на то, как будут обходиться "просто шапко" володных районах страны..
perestarok 04 октября 2018 | 14:50
"В российской армии вскоре больше не будет ушанок "
А что, Путин своим указом запретить зимой морозы?
gregory76 04 октября 2018 | 15:00
perestarok: просто переживает, что агентов по ушанкам на западе вычисляют.
ostapba 04 октября 2018 | 14:55
Интересно про гимнастерку..
Внушают что солдатам, которым вместо "направо" и " налево", командовали "сено" и "солома" их (гимнастерки) выдавали для занятий гимнастикой.
При Петре i, даже..
sedoi63 04 октября 2018 | 14:56
Никак Буденовки опять будут выдавать?
ltyio 04 октября 2018 | 14:59
Пилоток и так уже давно нет, а вот простоять два часа на посту в карауле при - 30 без ушанки будет сложно.
sedoievgeniy 04 октября 2018 | 15:25
ltyio: Сразу видно здравые мысли только у не откосивших от армии мужиков, но есть места где холоднее -30, выдавали на Севере и шапки "полтора оклада", там я очень сомневаюсь что отменят тулупы, рукавицы и валенки и шапки.
barssuk 04 октября 2018 | 15:02
Чебурашки в стране закончились, не будет больше ушанок)))
kryimzdick 04 октября 2018 | 15:02
Чтобы НАТО трепетало. Двое трусов на год это ж любая баба озвереет. Покупают, наверное, на свои. С кружевами. Вряд ли это проверяют в женских батальонах.
curhatuy6 04 октября 2018 | 15:04
Экономия! Скоро на ноги будут выдавать лапти. Гигиенично и экологично. Главное липы - завались. Даже китайцы ее не покупают:)))
mickey 04 октября 2018 | 15:08
Вместо пилоток - шапочки из фольги
old_skull 04 октября 2018 | 15:16
Пилотка удобна была, сунул под погон и чешешь, увидишь офицера старшего звания, натянул, отдал воинское приветствие, снял, под погон и дальше чешешь...
Без ушанок в мороз? Уши отвалятся.
sasass 04 октября 2018 | 15:32
Армия без портянок и ушанок уже не армия в северной стране...