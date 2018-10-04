В российской армии вскоре больше не будет ушанок и пилоток

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Военным с 1 июня 2022-го года перестанут выдавать шерстяные пилотки, а шапка-ушанка будет заменена на просто шапку. Теперь в регламенте снабжения слово «рубаха» заменено на «фуфайка». Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо кальсон будут выдавать двое трусов сроком на 1 год.