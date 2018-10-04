Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению уголовное дело украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. По его данным, суд увязал его жалобу с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.
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Об этом сообщил адвокат Павел Чиков. По его данным, суд увязал его жалобу с делом «Украина против России» об аннексии Крыма.
Комментарии6
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motooppic 04 октября 2018 | 14:45
ну, сейчас европридурки начнут выть и канючить, что Сенцов-это демократический террорист и между подготовками терактов рьяно борется за права человека и либеральные ценности. Евроуродики.....
banderobab 04 октября 2018 | 14:56
"Этот террорист - тот чей надо террорист. Свободу Режиссеру!" - сделает заключение американо-еврогейская шавка-ЕСПЧ.
dataan 04 октября 2018 | 14:45
Сенцу повезло больше чем, например, Пашинину. Сидит себе в тепле, голодает потихоньку. А Пашинин, воюющий в составе украинского добровольческого батальона, поведал об угрозах сотрудников Службы безопасности Украины, посоветовавших артисту «вешаться». :)))
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:50
Мышиная возня..
ankir 04 октября 2018 | 15:13
он все еще голодает или сало жрет по ночам
evial 04 октября 2018 | 15:14
На решения этого суда за исключением выплаты смешных сумм компенсаций давно уже все плюют. Он превратился в мировое посмешище