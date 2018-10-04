Погибший в катастрофе вертолета в Костромской области замгенпрокурора России курировал надзор за делом Скрипалей

Погибший в результате катастрофы вертолета в Костромской области замгенпрокурора России Саак Карапетян курировал надзор за делом Скрипалей. Это подтвердил «Интерфаксу» осведомленный источник. Вертолет разбился минувший вечером в Костромской области, на его борту находились четыре человека.