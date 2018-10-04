Погибший в катастрофе вертолета в Костромской области замгенпрокурора России курировал надзор за делом Скрипалей
Погибший в результате катастрофы вертолета в Костромской области замгенпрокурора России Саак Карапетян курировал надзор за делом Скрипалей. Это подтвердил «Интерфаксу» осведомленный источник. Вертолет разбился минувший вечером в Костромской области, на его борту находились четыре человека.
Комментарии17
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sensei54 04 октября 2018 | 14:35
Полная зачистка?
Бедная Марго...
ze_danil 04 октября 2018 | 14:42
sensei54: перед смертью потела...
ignachio 04 октября 2018 | 14:40
"Дело Скрипалей" ведет Скотланд Ярд, а курирует его зам. прокурора России? Смешно.
luger_max_otto 04 октября 2018 | 14:49
Наверняка есть и российское дело по обвинению в этом Обамы и духа Тетчер.
pepetz 04 октября 2018 | 15:14
ignachio:
"ведет Скотланд Ярд, а курирует его зам. прокурора России? Смешно. "
В Костромской области! ? И какое дело там было у Скрипалей?
Или до Великобритании не долетели? Не иначе хохлы из БУКа сшибли.
poluputing 04 октября 2018 | 14:42
костлявые лапы англичанки до Костромы дотянулись?
karlson_helikopteroff 04 октября 2018 | 14:46
Люцифер созывает сынов своих
gvs 04 октября 2018 | 14:48
Летел допрашивать "Петрова" ))))
dassie Алексей Памятных 04 октября 2018 | 14:48
А польские СМИ сообщают, что он был ответственным за передачу Польше катынских материалов, а также материалов по Смоленскрй авиакатастрофе 2010 года. И то, и другое, как и связь с делом Скрипалей - это уже перебор. Скромно полагаю, что в данном случае имела место авиакатастрофа по погодным условиям. Бывает ведь. И люди гибнут. Не мешайте все в одну кучу подозрений.
lager23 04 октября 2018 | 15:06
dassie: частный вертолёт, что прокурор делал на борту в рабочий день, куда он так спешил, что не смог переждать непогоду?
taranь 04 октября 2018 | 14:49
чот эти вертолёты падают, как яблоки осенью......
andy575 04 октября 2018 | 15:02
Не стоит искать заговор там,где его нет. Просто "хозяева" жизни летели поразвлечься с оружием,как впрочем всегда в таких случаях.
lager23 04 октября 2018 | 15:03
Чистая работа..., ведь могут когда не надо!
curhatuy6 04 октября 2018 | 15:06
Чиновники!!! Прежде чем сесть в вертолет вспомните ВСЕ свои грехи:)))
ankir 04 октября 2018 | 15:11
так это MI6 сбили вертолет.
alena01 04 октября 2018 | 15:17
Ай-яй-яй...
Но ведь никакой связи, правда???
sasass 04 октября 2018 | 15:35
Скрипаль продолжает работать - продолжает уничтожать всех , кто о нем много знает...)))