Посол России в Нидерландах вызван в МИД этой страны
Он должен дать разъяснения по поводу планов России совершить кибератаку на Организацию по запрещению химоружия. Нидерландская сторона утверждает, что еще в апреле четверо россиян пытались получить доступ к беспроводной сети организации, их атаку удалось предотвратить в тот же день. Россияне были высланы из Нидерландов. Названы их имена – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландские спецслужбы уверены, что это сотрудники ГРУ.
Помол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон возложил на подозреваемых полноту ответственности за попытку повлиять на расследование в ОЗХО применения вещества «Новичок» в Солсбери.
Кроме того, по словам посла, группа проявляла интерес к расследованию сбитого в Донбассе малазийского «Боинга».
Комментарии13
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nina51 04 октября 2018 | 14:35
Вот именно ПОМОЛ Великобритании )))
dataan 04 октября 2018 | 14:38
разъяснения по поводу планов
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Ну планы то самые простые. Сначала квартальные, потом годовые. А потом и пятилеточку по кибератакам выполним. :)))))))))))))
Ох и дебилы голландские. Видать вирус бритишей распространился на них.
rifles 04 октября 2018 | 14:40
Вся сволота пригожинская сразу отписалась.
minerr 04 октября 2018 | 14:51
rifles: "Поймали" в апреле, "выслали" в апреле, а в октябре решили узнать, а чего те вообще приезжали. Ну и как здесь не обойтись без фразы Лаврова?
zztop1960 04 октября 2018 | 15:30
minerr: А следствие ?
poluputing 04 октября 2018 | 15:11
dataan: гляньте, чья у вас стиральная машина и телефон с телевизором, а потом поразмышляйте о нацпринадлежности дебилов
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:36
Кажется, Мэй заразу по Европе разносит! Может стоит ее изолировать, пока еще не всех заразила
zztop1960 04 октября 2018 | 15:32
abu_vgrobu: Ещё до Мэй , эстонцы позадерживали вашего брата , шпиёна , не одного. Сидят уже , кто 12 лет , кто поменьше.
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 14:46
Спакуха, пацаны.
Ща наш посол протрезвеет и всё вам дипломатично объяснит, "дебилы, ...ля".
sklar39 04 октября 2018 | 14:56
Все мысли лишь о шпиле, шпиле, шпиле...
sg103 04 октября 2018 | 15:01
Чтобы совершить атаку на какую-нибудь контору в Пидерландии, надо обязательно ехать туда? С компьютерами, набитыми специальными хакерскими программами? Да эти наркоманы себе последние мозги скурили, похоже
poluputing 04 октября 2018 | 15:34
sg103: - абстинент , который пользуется всеми благами , созданными этими "наркоманами". Или до сих пор на печи при лучине сидите?
serg_anat 04 октября 2018 | 15:04
И смех и грех... Скоро ГРУ обвинят в попытке подвести часы на Биг Бен...