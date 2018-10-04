Посол России в Нидерландах вызван в МИД этой страны

Он должен дать разъяснения по поводу планов России совершить кибератаку на Организацию по запрещению химоружия. Нидерландская сторона утверждает, что еще в апреле четверо россиян пытались получить доступ к беспроводной сети организации, их атаку удалось предотвратить в тот же день. Россияне были высланы из Нидерландов. Названы их имена – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландские спецслужбы уверены, что это сотрудники ГРУ.

Помол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон возложил на подозреваемых полноту ответственности за попытку повлиять на расследование в ОЗХО применения вещества «Новичок» в Солсбери.

Кроме того, по словам посла, группа проявляла интерес к расследованию сбитого в Донбассе малазийского «Боинга».