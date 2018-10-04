Глава Росгвардии Виктор Золотов лично провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать машину около Кремля
Об этом «Эху Москвы» сообщил депутат Госдумы, экс-советник директора Рогвардии Александр Хинштейн.
Сейчас решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела
Комментарии16
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trans 04 октября 2018 | 14:14
Сегодня у Золотова был запланирован подвиг. Все прошло по плану.
ur_sus 04 октября 2018 | 14:18
trans:
Неужели Золотов и из этого "сочную отбивную" зафигачил?
georg100 04 октября 2018 | 14:31
Я понимаю кремлядь народ за дебилов держат, но зачем же эту тухлятину на ЭХО крутят второй день. Венедиктов, Вы своих слушателей\читателей тоже за дебилов держите?
fig_vvam 04 октября 2018 | 15:21
ur_sus: Точно, обещал самоубийце на дуэли морду набить, он и испугался и сдался. Все просто было. Герои среди нас, теперь Золотов еще одну звезду получит.
Или две даже.
timbuktu 04 октября 2018 | 14:16
а окромя хинштейна сие кто-то ещё видел? а золотова пригласят в шоу малахова?а хинштейн напишет об этом бестселлер?
elena_prestar 04 октября 2018 | 14:17
Герой, однозначно! Кремль грудью закрыл!!!
kypykyky 04 октября 2018 | 14:22
elena_prestar:
Ахаха )) привыкли что население всё хавает
isnowanaarene 04 октября 2018 | 14:24
Секунданты присутствовали?
gocman 04 октября 2018 | 14:24
Молодцы!!!! И Хинштейн (что нам об этом рассказал), и Золотов (готов жизнь свою отдать за царя). Не сомневаюсь, что последний лег бы на заминированную машину как А. Матросов на дзот...
weeta 04 октября 2018 | 14:27
///решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела/// Это все, чего требовал этот мужчина?
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:31
Ну надо же - "лично провёл".. И что теперь это его каким-то чудесным образом превратит из негодяя в замечательные ?..
goshan31 04 октября 2018 | 14:32
Клоуны..
putin_itogy 04 октября 2018 | 14:32
Россия, ну почему тебе так везёт,
на ридарасов в больших погонах..?
citizeneco 04 октября 2018 | 14:38
Видимо, это сообщение должно подчеркнуть смелость Золотова и сгладить негативные последствия для него после скандального вызова Навальному. Только нет здесь особой доблести, во время переговоров этого не уравновешенного мужчину, наверняка, держали под прицелом десяток снайперов и стоило ему сделать неосторожное движение, как его тут же бы пристрелили, если всё это с самого начала вообще не было инсценированной подставой для исправления репутации Золотова, который на своём любимом бандитском сленге мог объяснить злоумышленнику, что тот поступил не по понятиям, заехав на его Золотова кремлёвскую территорию.
curhatuy6 04 октября 2018 | 15:11
Мядаль ему на грудя! Понятно! Сажают режиссеров. Конкурентов по созданию спектаклей. Шоб публика не скучала:)))
compare 04 октября 2018 | 15:22
предложил место на "ринге",вместо себя?