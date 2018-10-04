Рейтинг доверия президенту Путину снизился до 58%
Это «докрымский уровень» 2013 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Левада-Центра. Гораздо больше россиян доверяют российской армии – 66%. Социолог Левада-Центра Денис Волков связывает падение рейтинга доверия Путину с пенсионной реформой и шоком от контраста между предвыборными обещаниями и реальностью.
Комментарии15
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andre_klimov 04 октября 2018 | 14:14
Вождю срочно нужна очередная "маленькая победоносная война"? Заодно и высокорейтингового Шойгу утилизирует...
sokal123 04 октября 2018 | 14:19
andre_klimov: Не верю ,что 58 % .! 25-30 % самое то гебня и солдаты росгвардии,милиция ,несколько городских психов ,голосуют за .А так 25-30%. Будет воевать это точно.
dataan 04 октября 2018 | 14:23
"Это «докрымский уровень»"
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Значит пора ЛНР и ДНР признвать. И рейтинг опять до 80% будет
isnowanaarene 04 октября 2018 | 14:57
dataan: Не будет, лохи мыло тоже не едят.
ur_sus 04 октября 2018 | 14:23
//и шоком от контраста между предвыборными обещаниями и реальностью.//
Да шо вы?: неужели у дарагих рассиян "шок от контраста" сделался? Надо сказать, что реакция на "контраст" у запутинцев занимает годы, у динозавров это происходило за минуты...
zapadnay 04 октября 2018 | 14:28
andre_klimov:
А как на самом деле?
aleks50 Алексей Клубников 04 октября 2018 | 14:19
Какие к чертям 58%? 146% никак не меньше.
dataan 04 октября 2018 | 14:25
aleks50: Похмелись :)))
piterrr 04 октября 2018 | 14:20
Вот потому-то Россия и находится в отстойнике цивилизации, в нищете, разложении, без шансов на развитие и достойную жизнь, что есть вот эти пресловутые 58% ленточных червей!..Часть из них это просто воры и убийцы, холуи гэбистской швали, другие просто тупая нечисть и отбросы! ….
tag188 04 октября 2018 | 14:21
Неблагодарные! Он вам уже столько наобещал, а вам все мало!
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:27
Что-то слабо верится и в эти проценты. В реальности, думается, значительно меньше..
seryj_wolk 04 октября 2018 | 14:27
Неужели до считающего себя высокоразвитым рфского населения дошло, что фюрер рфской нации врет каждый раз, когда открывает рот?
yralez 04 октября 2018 | 14:34
В чем проблема ?
Можно снова Крым завоевать....и зафигачить там всех бендеровцев.
Тех, которые орали крымнаш.
nichirin 04 октября 2018 | 15:11
Шок и трепет среди народонаселения. Спрашивается, а чего оно ожидало, голосуя за Пучина?
evial 04 октября 2018 | 15:16
Лично я не сторонник Путина, никогда за него не голосовал, но цифры похожи на истину. Просто из разговоров с разными людьми замечал, что из пяти собеседников трое как правило предпочитают ВВП любому другому.