Рейтинг доверия президенту Путину снизился до 58%

Это «докрымский уровень» 2013 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Левада-Центра. Гораздо больше россиян доверяют российской армии – 66%. Социолог Левада-Центра Денис Волков связывает падение рейтинга доверия Путину с пенсионной реформой и шоком от контраста между предвыборными обещаниями и реальностью.