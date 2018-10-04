Главе ФАС Игорю Артемьеву предложили принять участие в губернаторских выборах в Петербурге
Главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву предложили принять участие в губернаторских выборах в Петербурге. По крайней мере, об этом сообщает портал «Знак.ком» со ссылкой на телеграм-канал «Незыгарь».
С предложением пойти на губернаторские выборы к Артемьеву якобы обратился президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась сегодня утром. Напомню, накануне Путин уволил с поста губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Исполняющим обязанности градоначальника назначили полномочного представителя президента по Северо-Западу Александра Беглова. Сам Артемьев уже один раз участвовал в петербургских выборах в 2000-м году. Тогда он занял второе место, уступив Владимиру Яковлеву. Отмечу, что Игорь Артемьев родился в Ленинграде и в политику пришёл в начале 90-х. Через несколько лет его назначили на пост первого вице-губернатора Петербурга. Его оппонентами на выборах в следующем году могут стать лидер фракции «Партия Роста» в петербургском парламенте Оксана Дмитриева, руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский, а также экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.
Напомним, губернаторские выборы в Петербурге назначены на сентябрь 2019-го года. Избирательная кампания начнётся ближе к началу лета.
Комментарии4
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asyrj 04 октября 2018 | 14:15
Дон Карлеоне делает предложение, от которого нельзя отказаться.
Свобода превыше всего, эх, эх, без креста!
zapadnay 04 октября 2018 | 14:23
asyrj:
Самая предпочтительная, на мой взгляд, Оксана Дмитриева. Про остальных сказать нечего. А что интересно, неужто без «Единой России»? Это что-то новенькое... Или появиться какой-нить кандидат от партии власти, но за скромной вывеской - самовыдвиженец?
ignachio 04 октября 2018 | 14:34
Артемьев вообще-то официально член "Яблока", и предположение об участии Вишневского выглядит мягко говоря странно.
zapadnay 04 октября 2018 | 14:53
ignachio:
А почему нет? Разве они не могут конкурировать? Один, на мой взгляд, слишком озлобленный, другой - примазывавшийся. А вообще партия «Яблоко», опять же на мой взгляд, полностью себя дискредитировала.