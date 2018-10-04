В Красноярске следователь прекратил уголовное преследование пользователя социальной сети из-за репоста
В Красноярске следователь прекратил уголовное преследование пользователя социальной сети из-за репоста, сообщает Международная правозащитная группа Агора". Это первый случай прекращения дела после того, как президент Путин предложил смягчить 282 статью.
Президентский законопроект поможет тем, кто уже находится под следствием, но не отменит сути этой статьи, сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Вадим Клювгант.
По статистике Генеральной прокуратуры, большинство уголовных дел об экстремизме в России возбуждают за различные публикации в интернете.
Комментарии3
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kunst54 04 октября 2018 | 14:14
Кондуктор нажал на тормоза...
oksana63 04 октября 2018 | 14:40
Ну хоть одного спасли на время. Теперь он от сетей шарахаться будет или ... сядет.
evial 04 октября 2018 | 15:19
Скорее всего сейчас вообще перестанут возбуждать дела за лайки и практически перестанут это делать в связи с репостами.
Изначально уголовное преследование за это было несусветной глупостью. Другое дело когда непосредственно автор поста призывает к насилию, ненависти по тому или иному признаку и т.п. Тут, конечно, надо смотреть очень внимательно и купировать подобные призывы в зародыше