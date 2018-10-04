В Красноярске следователь прекратил уголовное преследование пользователя социальной сети из-за репоста, сообщает Международная правозащитная группа Агора". Это первый случай прекращения дела после того, как президент Путин предложил смягчить 282 статью.

Президентский законопроект поможет тем, кто уже находится под следствием, но не отменит сути этой статьи, сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Вадим Клювгант.

По статистике Генеральной прокуратуры, большинство уголовных дел об экстремизме в России возбуждают за различные публикации в интернете.