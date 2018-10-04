В Центральном доме литераторов сегодня прошла церемония прощания с народным артистом России Романом Карцевым

Актер ушел из жизни во вторник, на 80-м году жизни. Сегодня его проводили аплодисментами.

Атмосфера ЦДЛ сегодня была весьма камерной. Портрет Карцева, множество цветов, сцена актового зала клуба писателей – близкие, поклонники. Одним из первых приехал друг Романа Андреевича, писатель Михаил Жванецкий, многие из текстов которого воплотил в своих эстрадных миниатюрах Карцев. Он сказал, что у артиста была уникальная способность привносить комическое в те миры, где лишь улыбка давала спасение. Кроме того, уход Карцева, конечно стал для писателя и колоссальной личной потерей.

Блистательно воплотив на сцене образы, вышедшие из-под пера Жванецкого, Карцев вошел в плеяду великих комиков, сказал сегодня худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.

Мерой величия и таланта Романа Карцева была искренняя любовь к артисту со стороны публики. За восхищением публики Карцев оставался крайне скромным человеком, сказала сегодня Алла Пугачева.

Артистка Клара Новикова говорила о Карцеве-одессите и друге, проститься с коллегой пришли певица Лариса Долина, театральный режиссер Михаил Левитин, журналист Виктор Лошак, актер Максим Галкин, представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и десятки преданных таланту поклонников.

Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония погребения пройдет в узком кругу.