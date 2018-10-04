МИД Великобритании обвинил Главное разведывательное управление РФ в «неизбирательных» и «безрассудных» кибератаках
МИД Великобритании обвинил Главное разведывательное управление РФ в «неизбирательных» и «безрассудных» кибератаках, совершенных за последние три года, сообщают британские СМИ.
В заявлении министра иностранных дел Джереми Ханта перечисляются шесть отдельных кибератак, соврешенных между серединой 2015 и концом 2017 годов, которые «почти наверняка» были совершены ГРУ или связанными с российским государством хакерскими группами, пишет Файнэншл таймс. Национальный центр кибербезопасности Великобритании обнародовал более десятка псевдонимов работающих на ГРУ хакеров, среди которых упоминавшиеся ранее в прессе Fancy Bear, Sandworm, Black Energy Actors и другие. Российская военная разведка обвиняется в конкретных атаках — взломе Национального комитета Демократической партии США, в атаке на ВАДА, в применении вируса-вымогателя в 2017 году и нападении на британскую телекомпанию в 2015-м. Как пишет газета Гардиан, также ссылаясь на заявление британского МИДа, целый ряд широко известных хакеров был на самом деле прикрытием для деятельности российского ГРУ, и все их атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля. Данные обвинения в адрес Москвы издание расценивает как предвестник новых разоблачений британской разведкой причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.
Гардиан отмечает, что в отличие от США, Великобритания впервые обвинила Россию в кибератаках.
Комментарии9
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traxau_okurka 04 октября 2018 | 14:08
Вата и портянки, остались ли еще страны, где ваш лидер - главвор РФ не обдристался?
vezdehod 04 октября 2018 | 14:11
Россия полезла напролом - ей теперь нечего терять, так ЧЕСТЬ он давно потеряла.
antiboh 04 октября 2018 | 14:17
Это может быть безадресно,сегодня правильно ГУГШВСРФ
fig_vvam 04 октября 2018 | 14:22
antiboh: маня, то есть РФ, на грубость нарывается, обидеть норовит.
Как бы самой в обиженных не оказаться.
yralez 04 октября 2018 | 14:11
Ну так......кадры то сами видите какие.
beregov_net 04 октября 2018 | 14:17
Обезьяны с интернетом ....
ematveev 04 октября 2018 | 14:26
Fancy Bear - хакер Медведев
Sandworm - хакер Песков
Black Energy Actors - это точно Путин
Остальных распределите сами:
APT 28
Fancy Bear
Sofacy
Pawnstorm
Sednit
CyberCaliphate
Cyber Berkut
Voodoo Bear
BlackEnergy Actors
STRONTIUM
Tsar Team
Sandworm
Ну и вишенка на торте: дословно "обвинение" звучит так:
===
NCSC assess with high confidence that the GRU was almost certainly responsible.
===
Это цитата из того самого документа National Cyber Security Centre.
И так по всем пунктам.
ankir 04 октября 2018 | 15:07
Находятся еще те кто свято верит в словоблудие британского МИДа.))
n27hb3675k 04 октября 2018 | 15:22
Надо же, по внешности совсем не похож на Джонсона, но по заявлениям прямо он. Настолько же безумен.