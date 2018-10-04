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14:05, 04 октября 2018

МИД Великобритании обвинил Главное разведывательное управление РФ в «неизбирательных» и «безрассудных» кибератаках

МИД Великобритании обвинил Главное разведывательное управление РФ в «неизбирательных» и «безрассудных» кибератаках, совершенных за последние три года, сообщают британские СМИ.

В заявлении министра иностранных дел Джереми Ханта перечисляются шесть отдельных кибератак, соврешенных между серединой 2015 и концом 2017 годов, которые «почти наверняка» были совершены ГРУ или связанными с российским государством хакерскими группами, пишет Файнэншл таймс. Национальный центр кибербезопасности Великобритании обнародовал более десятка псевдонимов работающих на ГРУ хакеров, среди которых упоминавшиеся ранее в прессе Fancy Bear, Sandworm, Black Energy Actors и другие. Российская военная разведка обвиняется в конкретных атаках — взломе Национального комитета Демократической партии США, в атаке на ВАДА, в применении вируса-вымогателя в 2017 году и нападении на британскую телекомпанию в 2015-м. Как пишет газета Гардиан, также ссылаясь на заявление британского МИДа, целый ряд широко известных хакеров был на самом деле прикрытием для деятельности российского ГРУ, и все их атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля. Данные обвинения в адрес Москвы издание расценивает как предвестник новых разоблачений британской разведкой причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.

Гардиан отмечает, что в отличие от США, Великобритания впервые обвинила Россию в кибератаках.

Комментарии

9

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traxau_okurka 04 октября 2018 | 14:08

Вата и портянки, остались ли еще страны, где ваш лидер - главвор РФ не обдристался?

vezdehod 04 октября 2018 | 14:11

Россия полезла напролом - ей теперь нечего терять, так ЧЕСТЬ он давно потеряла.

antiboh 04 октября 2018 | 14:17

Это может быть безадресно,сегодня правильно ГУГШВСРФ

fig_vvam 04 октября 2018 | 14:22

antiboh: маня, то есть РФ, на грубость нарывается, обидеть норовит.
Как бы самой в обиженных не оказаться.

yralez 04 октября 2018 | 14:11

Ну так......кадры то сами видите какие.

beregov_net 04 октября 2018 | 14:17

Обезьяны с интернетом ....

ematveev 04 октября 2018 | 14:26

Fancy Bear - хакер Медведев
Sandworm - хакер Песков
Black Energy Actors - это точно Путин

Остальных распределите сами:

APT 28
Fancy Bear
Sofacy
Pawnstorm
Sednit
CyberCaliphate
Cyber Berkut
Voodoo Bear
BlackEnergy Actors
STRONTIUM
Tsar Team
Sandworm

Ну и вишенка на торте: дословно "обвинение" звучит так:

===
NCSC assess with high confidence that the GRU was almost certainly responsible.
===

Это цитата из того самого документа National Cyber Security Centre.

И так по всем пунктам.

ankir 04 октября 2018 | 15:07

Находятся еще те кто свято верит в словоблудие британского МИДа.))

n27hb3675k 04 октября 2018 | 15:22

Надо же, по внешности совсем не похож на Джонсона, но по заявлениям прямо он. Настолько же безумен.

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