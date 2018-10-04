МИД Великобритании обвинил Главное разведывательное управление РФ в «неизбирательных» и «безрассудных» кибератаках, совершенных за последние три года, сообщают британские СМИ.

В заявлении министра иностранных дел Джереми Ханта перечисляются шесть отдельных кибератак, соврешенных между серединой 2015 и концом 2017 годов, которые «почти наверняка» были совершены ГРУ или связанными с российским государством хакерскими группами, пишет Файнэншл таймс. Национальный центр кибербезопасности Великобритании обнародовал более десятка псевдонимов работающих на ГРУ хакеров, среди которых упоминавшиеся ранее в прессе Fancy Bear, Sandworm, Black Energy Actors и другие. Российская военная разведка обвиняется в конкретных атаках — взломе Национального комитета Демократической партии США, в атаке на ВАДА, в применении вируса-вымогателя в 2017 году и нападении на британскую телекомпанию в 2015-м. Как пишет газета Гардиан, также ссылаясь на заявление британского МИДа, целый ряд широко известных хакеров был на самом деле прикрытием для деятельности российского ГРУ, и все их атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля. Данные обвинения в адрес Москвы издание расценивает как предвестник новых разоблачений британской разведкой причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.

Гардиан отмечает, что в отличие от США, Великобритания впервые обвинила Россию в кибератаках.