Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге

Как сообщается, подозреваемых, которые предположительно связаны с российской военной разведкой, выслали из страны.

Голландская служба военной разведки предотвратила хакерскую атаку со стороны сотрудников российских спецслужб в апреле. По данным, нидерландского телеканала NOS, подозреваемые пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО – организация в частности занималась расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также химической атаки в Сирии. У россиян изъяли все вещи, в том числе техническое оборудование, на котором обнаружились свидетельства того, что подозреваемые хотели также получить доступ к файлам расследования МН17.

У россиян, как сообщается, обнаружили дипломатические паспорта. Известны также их имена, их на пресс-конференции озвучила министр обороны Нидерландов, — это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландским спецслужбам удалось выяснить, какие у каждого из них были функции в этой операции. Были также предъявлены их паспорта, и судя по сканам у двух россиян номера документов отличаются только на одну цифру. Такую же закономерность ранее обнаружили независимые расследователи из Bellingcat и The Insider при изучении загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками российской военной разведки и обвиняет в отравлении Скрипалей.

Российская сторона сразу же заявила, что пока не будет комментировать информацию о задержании и высылке из Нидерландов россиян, обвиняемых в попытке хакерской атаки на ОЗХО.