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14:04, 04 октября 2018

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге

Как сообщается, подозреваемых, которые предположительно связаны с российской военной разведкой, выслали из страны.

Голландская служба военной разведки предотвратила хакерскую атаку со стороны сотрудников российских спецслужб в апреле. По данным, нидерландского телеканала NOS, подозреваемые пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО – организация в частности занималась расследованием дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также химической атаки в Сирии. У россиян изъяли все вещи, в том числе техническое оборудование, на котором обнаружились свидетельства того, что подозреваемые хотели также получить доступ к файлам расследования МН17.

У россиян, как сообщается, обнаружили дипломатические паспорта. Известны также их имена, их на пресс-конференции озвучила министр обороны Нидерландов, — это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландским спецслужбам удалось выяснить, какие у каждого из них были функции в этой операции. Были также предъявлены их паспорта, и судя по сканам у двух россиян номера документов отличаются только на одну цифру. Такую же закономерность ранее обнаружили независимые расследователи из Bellingcat и The Insider при изучении загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками российской военной разведки и обвиняет в отравлении Скрипалей.

Российская сторона сразу же заявила, что пока не будет комментировать информацию о задержании и высылке из Нидерландов россиян, обвиняемых в попытке хакерской атаки на ОЗХО.

Комментарии

8

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semia 04 октября 2018 | 14:07

Достаточно посмотреть на серии их паспортов. Отличаются на единицу! Совпадение? Не думаю!(с)

traxau_okurka 04 октября 2018 | 14:10

semia: Вата и портянки, остались ли еще страны, где ваш лидер - главвор РФ не обдристался?

hermannhesse456 04 октября 2018 | 14:38

traxau_okurka: xoxложопая макака, расскажи где твою помойку воспринимают как страну?

jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 14:10

Сколько же гэбистов под прикрытием в странах Запада, просто армия целая!
Счёт наверное не на тысячи идёт, а н ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. Ну и ну!
Под прикрытием - это значит очень большие деньги, которые тратятся на каждого агента. Это вам не поварские тролли стоимостью 11рэ80коп.
Помню, была такая агентша Анна Чапман в США, якобы стартаперша. Миллионы долларов из русского бюджета были вкачаны в её фейковый американский стартап. И? Всё кончилось - пшиком. Тогда чел 40, наших агентов, были высланы из США.
Самое смешное, что толку от этих"агентов под прикрытием" - никакого. Более того, подозреваю, что все они на учёте в ЦРУ и МИ-6. Наши спецслужбы коррумпированны и полны кротов. К тому же, как показал казус отравления Скрипалей - на редкость непрофессиональны.
Все эти агенты и спецслужбы - только повод для распила госбюджета, всего-лишь. Ирструмент для набивания карманов гэбистских генералов.
Хе-хе.

dataan 04 октября 2018 | 14:29

Голландская служба военной разведки теперь должна с осторожностью хвататься за дверные ручки и не покупать известный парфюм. Россия такое не прощает. :))))))))))))))))))))

motooppic 04 октября 2018 | 14:11

европомойке срать и клеветать безнаказанно теперь не дают, время беспредела западной бешеной стаи окончательно ушло. Теперь Россия будет следить за порядком в мире, а это значит, что демократия восторжествует!

poluputing 04 октября 2018 | 14:33

motooppic: и голландка, падла , гадит на невинных россиянцев? Не-а, это теперь не годится, теперь вы будете мочить в сортире всю Европу? Побойтесь пиндосов, батенька. Как бы вам не наваляли, скудоумным

opiatnovyi63 04 октября 2018 | 14:12

Из-за этих горе-шпионов, неудачников и дегенератов скоро ни одна приличная страна не будет пускать к себе граждан России!

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