В столице Ингушетии Магасе проходит многотысячный митинг против соглашения о границе с Чечней

Как сообщают очевидцы, в частности, корреспондент русской службы ВВС, сотрудники Росгвардии открывали стрельбу в воздух. Ранее сообщалось, что парламент республики утвердил соглашение, однако позже депутаты заявили о срыве голосования.

Против соглашения с Чечней выступили 15 депутатов ингушского парламента из 24, присутствовавших на голосовании, пишет сайт Кавказ.Реалии. По его данным, об этом собравшимся у здания регионального Минфина сообщила группа из пяти парламентариев. Однако активисты, как утверждается, не хотят расходиться, пока к людям не выйдут все проголосовавшие против договора депутаты. Чуть ранее в парламенте сообщили, что за соглашение, напротив, высказались 17 депутатов. Тем временем в центре Магаса собралось несколько тысяч человек, недовольных изменением границ Ингушетии. К ним выведены сотрудники полиции и Росгвардии. В ходе акции силовики произвели несколько выстрелов в воздух. Как рассказал «Эху Москвы» председатель Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии, правозащитник Магомед Муцольгов, это случилось из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Тем временем Конституционный суд Ингушетии заявил, что вопрос о передаче части земель Чечне должен решаться на референдуме, а не в парламенте. Сейчас в Магасе, как пишет сайт «Кавказский узел», не работает интернет, а въезд в ингушскую столицу перекрыт. Приехавшие в город люди оставляют машины и идут пешком к центру города.

Соглашение об установке границы между Чечней и Ингушетией было подписано на прошлой неделе. Лидеры республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились обменяться приграничными территориями. Жители Ингушетии считают такой обмен неравноценым.

Руководители Ингушетии и Чечни подписали договор о границе неделю назад. В Ингушетии считают этот обмен территориями неравноценным. «Волнения в Ингушетии можно объяснить активностью местной оппозиции», — считает старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства госуправления Константин Казенин.

В Ингушетии сейчас наблюдается глубочайший политический конфликт. «Это опасно эскалацией насилия», — считает директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

По мнению эксперта, к решению конфликта необходимо привлечь уважаемых людей, чтобы избежать насилия.