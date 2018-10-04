В столице Ингушетии Магасе проходит многотысячный митинг против соглашения о границе с Чечней
Как сообщают очевидцы, в частности, корреспондент русской службы ВВС, сотрудники Росгвардии открывали стрельбу в воздух. Ранее сообщалось, что парламент республики утвердил соглашение, однако позже депутаты заявили о срыве голосования.
Против соглашения с Чечней выступили 15 депутатов ингушского парламента из 24, присутствовавших на голосовании, пишет сайт Кавказ.Реалии. По его данным, об этом собравшимся у здания регионального Минфина сообщила группа из пяти парламентариев. Однако активисты, как утверждается, не хотят расходиться, пока к людям не выйдут все проголосовавшие против договора депутаты. Чуть ранее в парламенте сообщили, что за соглашение, напротив, высказались 17 депутатов. Тем временем в центре Магаса собралось несколько тысяч человек, недовольных изменением границ Ингушетии. К ним выведены сотрудники полиции и Росгвардии. В ходе акции силовики произвели несколько выстрелов в воздух. Как рассказал «Эху Москвы» председатель Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии, правозащитник Магомед Муцольгов, это случилось из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова.
Тем временем Конституционный суд Ингушетии заявил, что вопрос о передаче части земель Чечне должен решаться на референдуме, а не в парламенте. Сейчас в Магасе, как пишет сайт «Кавказский узел», не работает интернет, а въезд в ингушскую столицу перекрыт. Приехавшие в город люди оставляют машины и идут пешком к центру города.
Соглашение об установке границы между Чечней и Ингушетией было подписано на прошлой неделе. Лидеры республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились обменяться приграничными территориями. Жители Ингушетии считают такой обмен неравноценым.
Руководители Ингушетии и Чечни подписали договор о границе неделю назад. В Ингушетии считают этот обмен территориями неравноценным. «Волнения в Ингушетии можно объяснить активностью местной оппозиции», — считает старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства госуправления Константин Казенин.
В Ингушетии сейчас наблюдается глубочайший политический конфликт. «Это опасно эскалацией насилия», — считает директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.
По мнению эксперта, к решению конфликта необходимо привлечь уважаемых людей, чтобы избежать насилия.
Комментарии3
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kp6ic 04 октября 2018 | 14:03
их понять можно. тупо кадырову землю отдали. ппц какое-то.
boyskayt 04 октября 2018 | 14:05
Это че там нашу землю делят?Без нас даешь референдрум РФ
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 14:07
Сегодня митинг здесь, ребята,
А завтра будет база НАТО!
Нет! Всё должно идти по плану:
Всю Ингушетию - Рамзану!