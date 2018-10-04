Директор центра анализа и профилактики конфликтов Сокирянская: Ситуация в Ингушетии опасна эскалацией насилия

В Ингушетии набирают силу протесты против тайного соглашения о границе с Чечней. Директор центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская считает, что ситуация опасна эскалацией насилия. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ситуация опасна эскалацией насилия. Мы наблюдаем один из самых глубоких политических конфликтов с самого момента создания республики. Вопрос этот крайне важный и болезненный для Ингушетии, вопрос о проведении границ», — сказала она.

К сожалению, по словам Е.Сокирянской, до подписания данного договора власть не провела работу с населением, из-за чего ситуация пришла к кризису.

«С людьми не был обсужден сам договор, какие территории будут отходить к Чечне, ни какова площадь территории. Все это проходило в тайне, и поэтому во многом из-за этого мы имеем внешний политический кризис», — отметила она.

Е.Сокирянская добавила, что сейчас было бы очень важно привлечь в республику политически уважаемых в Ингушетии людей, которые могли бы разрешить конфликт в политической плоскости, не применяя силу.

«Власти сейчас необходимо терпеливо вести переговоры со всеми, кто находится на площади. Ни в коем случае нельзя применять силу, потому что последствия будут совершенно непредсказуемыми. Это приведет к серьезной эскалации насилия, к политической и не только политической дестабилизации в республике. По возможности, чтобы были привлечены уважаемые люди, которые могут помочь разрешить этот конфликт», — подчеркнула она.

Ранее депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».

Перед парламентом республики, как сообщалось ранее, собралось более 6 тысяч человек.