Директор центра анализа и профилактики конфликтов Сокирянская: Ситуация в Ингушетии опасна эскалацией насилия
В Ингушетии набирают силу протесты против тайного соглашения о границе с Чечней. Директор центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская считает, что ситуация опасна эскалацией насилия. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Ситуация опасна эскалацией насилия. Мы наблюдаем один из самых глубоких политических конфликтов с самого момента создания республики. Вопрос этот крайне важный и болезненный для Ингушетии, вопрос о проведении границ», — сказала она.
К сожалению, по словам Е.Сокирянской, до подписания данного договора власть не провела работу с населением, из-за чего ситуация пришла к кризису.
«С людьми не был обсужден сам договор, какие территории будут отходить к Чечне, ни какова площадь территории. Все это проходило в тайне, и поэтому во многом из-за этого мы имеем внешний политический кризис», — отметила она.
Е.Сокирянская добавила, что сейчас было бы очень важно привлечь в республику политически уважаемых в Ингушетии людей, которые могли бы разрешить конфликт в политической плоскости, не применяя силу.
«Власти сейчас необходимо терпеливо вести переговоры со всеми, кто находится на площади. Ни в коем случае нельзя применять силу, потому что последствия будут совершенно непредсказуемыми. Это приведет к серьезной эскалации насилия, к политической и не только политической дестабилизации в республике. По возможности, чтобы были привлечены уважаемые люди, которые могут помочь разрешить этот конфликт», — подчеркнула она.
Ранее депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».
Перед парламентом республики, как сообщалось ранее, собралось более 6 тысяч человек.
Комментарии2
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yralez 04 октября 2018 | 13:59
А вот при грабеже стариков работу с населением провели.....кого посадили, кого геббельсы обдолбали, кому просто дубинками дали, кого пивом налили на мондиале.
Впрочем, смельчаков было немного, стадо в массе послушно.
rampa 04 октября 2018 | 14:07
а когда это у нас в стране власть проводила работу с населением, а тем более вела переговоры, а уж тем более прислушивалась к мнению народа по какому-то ни было вопросу? Поставят перед фактом, вот и весь разговор. Но, видно, оказалось, что не все в России послушные русские ))))