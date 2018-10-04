На Чемпионата Мира по волейболу среди женских команд завершается первый групповой этап

Сборная России сыграет сегодня с командой США.

К очной встрече обе команды подошли с абсолютным результатом, одержав по четыре победы. Россиянки, правда, во втором туре заставили болельщиков изрядно понервничать, когда проиграли два сета подряд сборной Таиланда. После чего, что называется, на зубах, взяли последующие три и победили. В остальных встречах наши были сильнее соперниц из Тринидада и Тобаго, Азербайджана и Южной Кореи. Подопечные Вадима Панкова уже обеспечила себе участие во втором этапе, но запутанная система розыгрыша заставляет выкладываться и в этой игре, поскольку очки учитываются и будут нужны, чтобы затем пробиться в так называемый Финал Шести. Команда США – действующий чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро. Любопытно, что на нынешнем турнире американки также потеряли очки в игре с командой Таиланда, победив соперниц лишь на тай-брейке.

Встречу волейбольных сборных России и США покажет телеканал Матч ТВ в 13.30.