Глава ФАС, по некоторым данным, получил предложение от президента принять участие в выборах губернатора Петербурга

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, по некоторым данным, получил предложение от президента принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь».

Подтверждений этой информации из других источников пока нет. Накануне Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращения полномочий Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы города назначил Александр Беглов. До этого он был полпредом президента в северо-западном округе. Сегодня правительство Санкт-Петербурга ушло в отставку до формирования нового кабинета министров.