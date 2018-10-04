Глава ФАС, по некоторым данным, получил предложение от президента принять участие в выборах губернатора Петербурга
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, по некоторым данным, получил предложение от президента принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь».
Подтверждений этой информации из других источников пока нет. Накануне Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращения полномочий Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы города назначил Александр Беглов. До этого он был полпредом президента в северо-западном округе. Сегодня правительство Санкт-Петербурга ушло в отставку до формирования нового кабинета министров.
Комментарии4
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yuriyp 04 октября 2018 | 13:40
Я бы на месте Артемьева сначала посоветовался с Белых...
vladimirgornitsky 04 октября 2018 | 13:52
yuriyp:
Мне кажется, что, прослужив 14 лет руководителем ФАС, Артемьев, можно сказать, искупил кровью свое яблочное прошлое, вполне доказал свою полную лояльность Верховному и его друзьям. Не припомню ни одного примера неправильного поведения Артемьева на этой должности. Так что опасаться ему нечего.
Даже в том случае, если его приглашают для победы на выборах, а не для участия в имитации предвыборной борьбы с реальным кандидатом.
vvs7651 04 октября 2018 | 13:52
Президент дал команду "ФАС"?
isnowanaarene 04 октября 2018 | 14:00
У нас теперь "выборы" только по приглашению. Кого пригласили того и выберут, остальных просьба не беспокоиться. Недавнее представление, надеюсь, никого не ввело в заблуждение?