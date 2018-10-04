В результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян
Это подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Всего на борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое пассажиров. Полет выполнялся по т.н. «уведомительной заявке», которая не требует разрешения на полет. Как отмечают в СК в связи с этим, точной информации о маршруте нет.
Комментарии20
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vilingrad 04 октября 2018 | 13:34
Израильтяне прикрылись вертолетом, к Пескову не ходи...хотя-Саак, Исаак...
johio 04 октября 2018 | 13:48
vilingrad: Наверное он знал что-нибудь, что вредит здоровью.
Вот и все.
luger_max_otto 04 октября 2018 | 13:41
На Карапетяна вроде бы замыкались дела с беженцами, в т.ч. российское дело Скрипалей.
seryj_wolk 04 октября 2018 | 13:42
Если гибнут большие люди, значит это кому-нибудь нужно!
mosser 04 октября 2018 | 13:42
Долетался...
piter_ug 04 октября 2018 | 13:43
Кто следующий поохотиться-порыбачить нахаляву?
chichanik 04 октября 2018 | 13:45
Сколько раз говорили -нельзя на бобров с вертолёта
kryimzdick 04 октября 2018 | 13:46
Опасная работа, не щадят себя
vit0nix 04 октября 2018 | 13:46
да понятно что полет выполнялся для браконьерства
vezdehod 04 октября 2018 | 13:48
Поохотились однако.
vlad2 04 октября 2018 | 13:50
vit0nix: в этом случае так им и надо. Люди, вам что совсем жрать нечего, если вы зверюшек гнобите!??
mozhem_povtorit 04 октября 2018 | 13:48
Как трагедия... Наверняка был кристально честный человек как и все высокопоставленные представители власти РФ. Не то что предатель и подонок Скрипаль!
vvs7651 04 октября 2018 | 13:50
Ни одного нынешнего лево-правоохранителя не жалко.
tag188 04 октября 2018 | 13:51
Наверное, прокурор хотел взять браконьеров, так сказать "с поличным", и погиб при исполнении долга?
Надо его к "Герою России" представить.
malanoff 04 октября 2018 | 13:51
Если Зам.Генерального прокурора РФ катается на частном вертолете по Костромской области , то в этом обязательно есть коррупционная составляющая. Его непосредственный начальник должен быть немедленно уволен.
lechak 04 октября 2018 | 13:53
"точной информации о маршруте нет."
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Охотнички, млин...
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 13:54
Машину жалко, а вот браконьеров - нисколько..
yralez 04 октября 2018 | 14:02
Видно, немало людей молилось.....
chubuk 04 октября 2018 | 14:03
"Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника, точно, была душа, хотя он по скромности своей ее никогда не показывал».
alexander444 04 октября 2018 | 14:06
О мертвом либо хорошо, либо ничего. Но все же позволю себе одну реплику: а зачем на вертолетах охотится? Разве это нормально???