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13:30, 04 октября 2018

Нидерланды объявили о высылке четырех россиян за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия

Как утверждается, операция была организована ГРУ. События происходили в апреле этого года. Министр обороны Нидерландов сообщил сегодня, что голландская служба разведки предотвратила хакерскую атаку со стороны России. В посольстве России от комментариев пока воздерживаются.

Комментарии

20

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alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 13:32

Опять спалились. Снова получили под задницу.

kara 04 октября 2018 | 13:36

alex_melnikov: 1,6 процента Яблока-вот "получили под задницу". слил вас Явлинский.

kryimzdick 04 октября 2018 | 13:45

kara: Выборов в концлагере не бывает

opiatnovyi63 04 октября 2018 | 13:53

kryimzdick: Сделали Россию изгоем,теперь хотят превратить её в ненавистную и чудовищную страну для всего мира!

kara 04 октября 2018 | 13:55

kryimzdick: посмотрим! как раз весной в концлагере выборы президента и послушаем, что про это скажет прогрессивный мир.

zmeelov_1 04 октября 2018 | 13:36

alex_melnikov: Мельников, палятся только вы и вся ваша шушера подпиндосная с МБХ и Новой г.

mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 13:34


Ещё четверых плейшнеров отправили на родину мирового пролетариата?

zztop1960 04 октября 2018 | 13:47

mikhail_spb_: Россия не родина пролетариата , а родина недостроителей коммунизма и империи

ura_123 04 октября 2018 | 13:56

mikhail_spb_: Четверо пацанчиков получили безвиз в зону Шенгена))))
Таперича только Корея,Вануату,Науру,Свазиленд...

seryj_wolk 04 октября 2018 | 13:38

QА вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Непонятно только, почему просто выслали, могли бы и посадить, чтоб неповадно было.

idruker 04 октября 2018 | 13:42

Если Захарова промолчит, то этот позор скоро забудется, по крайней мере в головах жертв зомбоящика. Но ведь она не сможет! Щас будет гневная отповедь про голландских русофобов и шпиономанов -- следите за аннонсами ее блогов

kryimzdick 04 октября 2018 | 13:45

Чепиги опять попались

ura_123 04 октября 2018 | 13:58

kryimzdick: Нагомосячились и в толерантных Нидерландах)))

kompricikos 04 октября 2018 | 13:58

Это были Петровы ,они поехали посмотреть квартал Красных фонарей kryimzdick:

hihi2raza 04 октября 2018 | 13:47

Ничего нового, путинские кегебешные твари все никак не успокоются.

sam2018 04 октября 2018 | 13:56

Когда же это параша грохнется в тартарары ?

abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:01

"В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что подозреваемые в кибератаке на ОЗХО россияне якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17."
А какое отношение ОЗХО имеет к боингу ? Его что, химоружием замочили ? Или сейчас любое лыко в строку ? Ну и идиоты..

piter_ug 04 октября 2018 | 14:05

Опять работа для Раши Тудеевны подоспела!!
Ей можно будет все бросить и только интервью брать у спалившихся.

alexander444 04 октября 2018 | 14:08

так эта же новость про апрель!!! про нее уже все знают, кому интересно

kondrakr 04 октября 2018 | 14:08

Ой зобижают Россеюшкуууу!!! Анастамнету. Агдевашидоказательства. От ож обидно то как!

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