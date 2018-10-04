Нидерланды объявили о высылке четырех россиян за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия
Как утверждается, операция была организована ГРУ. События происходили в апреле этого года. Министр обороны Нидерландов сообщил сегодня, что голландская служба разведки предотвратила хакерскую атаку со стороны России. В посольстве России от комментариев пока воздерживаются.
Комментарии20
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alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 13:32
Опять спалились. Снова получили под задницу.
kara 04 октября 2018 | 13:36
alex_melnikov: 1,6 процента Яблока-вот "получили под задницу". слил вас Явлинский.
kryimzdick 04 октября 2018 | 13:45
kara: Выборов в концлагере не бывает
opiatnovyi63 04 октября 2018 | 13:53
kryimzdick: Сделали Россию изгоем,теперь хотят превратить её в ненавистную и чудовищную страну для всего мира!
kara 04 октября 2018 | 13:55
kryimzdick: посмотрим! как раз весной в концлагере выборы президента и послушаем, что про это скажет прогрессивный мир.
zmeelov_1 04 октября 2018 | 13:36
alex_melnikov: Мельников, палятся только вы и вся ваша шушера подпиндосная с МБХ и Новой г.
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 13:34
Ещё четверых плейшнеров отправили на родину мирового пролетариата?
zztop1960 04 октября 2018 | 13:47
mikhail_spb_: Россия не родина пролетариата , а родина недостроителей коммунизма и империи
ura_123 04 октября 2018 | 13:56
mikhail_spb_: Четверо пацанчиков получили безвиз в зону Шенгена))))
Таперича только Корея,Вануату,Науру,Свазиленд...
seryj_wolk 04 октября 2018 | 13:38
QА вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Непонятно только, почему просто выслали, могли бы и посадить, чтоб неповадно было.
idruker 04 октября 2018 | 13:42
Если Захарова промолчит, то этот позор скоро забудется, по крайней мере в головах жертв зомбоящика. Но ведь она не сможет! Щас будет гневная отповедь про голландских русофобов и шпиономанов -- следите за аннонсами ее блогов
kryimzdick 04 октября 2018 | 13:45
Чепиги опять попались
ura_123 04 октября 2018 | 13:58
kryimzdick: Нагомосячились и в толерантных Нидерландах)))
kompricikos 04 октября 2018 | 13:58
Это были Петровы ,они поехали посмотреть квартал Красных фонарей kryimzdick:
hihi2raza 04 октября 2018 | 13:47
Ничего нового, путинские кегебешные твари все никак не успокоются.
sam2018 04 октября 2018 | 13:56
Когда же это параша грохнется в тартарары ?
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 14:01
"В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что подозреваемые в кибератаке на ОЗХО россияне якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17."
А какое отношение ОЗХО имеет к боингу ? Его что, химоружием замочили ? Или сейчас любое лыко в строку ? Ну и идиоты..
piter_ug 04 октября 2018 | 14:05
Опять работа для Раши Тудеевны подоспела!!
Ей можно будет все бросить и только интервью брать у спалившихся.
alexander444 04 октября 2018 | 14:08
так эта же новость про апрель!!! про нее уже все знают, кому интересно
kondrakr 04 октября 2018 | 14:08
Ой зобижают Россеюшкуууу!!! Анастамнету. Агдевашидоказательства. От ож обидно то как!