Глава партии «Яблока» Слабунова считает руководителя ФАС Артемьева удачным кандидатом на пост губернатора Петербурга

Ранее стало известно, что руководитель ФАС Игорь Артемьев получил предложение от президента принять участие в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова считает, что Игорь Артемьев – прекрасный кандидат на пост губернатора северной столицы. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это пока еще до конца не подтвержденная информация, но если так, то Игорь Артемьев — это прекрасный кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга. С огромным опытом работы, очень ответственный, порядочный, честный человек. И это просто было бы наградой для Петербурга иметь такого губернатора», — сказал она.

По словам Э.Слабуновой, кандидатура И.Артемьева, который является также членом федерального Политического комитета партии «Яблока», удачна еще и в том смысле, поскольку «Единая Россия» утратила доверие избирателей.

«Единая Россия» показывает на губернаторских выборах то, что ее управленческий потенциал на сегодняшний день исчерпан, и он не способствует решению тех проблем, которые стоят перед субъектами федерации", — заключила она.