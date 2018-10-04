За океаном минувшей ночью стартовал регулярный сезон в Национальной Хоккейной Лиге

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» начал сезон так, словно не заканчивал предыдущий. В домашней игре против Бостон Брюинз столичные превосходили соперника во всех компонентах и одержали уверенную победу со счётом 7:0. Нападающий Евгений Кузнецов оформил в этой игре дубль. Два очка по системе гол+пас набрал и другой россиянин – капитан команды Александр Овечкин. Добавлю, что перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона». Ну а болельщики, заполнившие «Кэпитал Уан-Арену» под завязку, увидели на льду главный трофей Лиги — Кубок Стэнли — который столичная команда впервые завоевала в минувшем сезоне.

А вот противостояние двух канадских клубов Торонто и Монреаля оказалось куда упорнее. В итоге победу в овертайме со счетом 3-2 одержали хоккеисты Мейпл Лифз.