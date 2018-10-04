Глава ФАС Игорь Артемьев может принять участие в выборах в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь», но официально информация не подтверждена.

Руководитель ФАС получил предложение об участии в выборах в Петербурге от президента Владимира Путина. «Незыгарь» сообщил об этом сегодня без указания источника информации. О реакции самого Игоря Артемьева ничего не говорится.

Новость о его кандидатуре появилась после вчерашней отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Ему было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Врио главы Петербурга был назначен полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Выборы губернатора должны пройти в сентябре 2019 года. О кандидатах на эту должность пока ничего не известно.

Член партии «Яблоко» Артемьев возглавляет ФАС с 2004 года. В 2000-м году он уже баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, заняв второе место. До этого в течение нескольких лет был первым вице-губернатором.

На минувшей неделе Артемьев оказался в центре внимания из-за громких заявлений, которые он сделал в интервью газете «Коммерсант». Глава ФАС назвал экономику России «во многом отсталой и полуфеодальной» и посетовал на отсутствие конкуренции.