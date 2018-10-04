Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета в Костромской области

Вертолет разбился вчера вечером, при крушении погибли 4 человека. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

Саак Карапетян курировал дело Скрипаля. В одном из своих выступлений он говорил о том, что Британия действует по одному и тому же антироссийскому сценарию.

Сегодня же генпрокуратура подтвердила, что Британия официально отказала России в правовой помощи по делу Скрипалей.