Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета в Костромской области
Вертолет разбился вчера вечером, при крушении погибли 4 человека. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Саак Карапетян курировал дело Скрипаля. В одном из своих выступлений он говорил о том, что Британия действует по одному и тому же антироссийскому сценарию.
Сегодня же генпрокуратура подтвердила, что Британия официально отказала России в правовой помощи по делу Скрипалей.
Комментарии9
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starokozlovicky2gus 04 октября 2018 | 13:13
Ничего, у нас этих прокуроров просто завались. Можем себе позволить.
sandro_007 04 октября 2018 | 13:39
Почему на швондера комментарии закрыты, а на погибшего Карапетяна нет?
piter_ug 04 октября 2018 | 13:15
Нет, это не Богородица - не ее масштаб.
Наверное помощники проводят рекогносцировку.
kryimzdick 04 октября 2018 | 13:18
В аду чинов нет
tag188 04 октября 2018 | 13:22
Перефразируя известного омбудсмена: "Ну, как поохотились?"
bja_1950 04 октября 2018 | 13:30
Зам. генпрокурора полетел на охоту. Он, наверное, не знал, что охота с вертолета запрещена законом? Для кого в России писан Закон? Только не для генпрокуратуры!
ankir 04 октября 2018 | 13:31
Радоваться этому событию, проявить соболезнования или отнестись нейтрально.
По статусу ему вертолет не положен, по официальной зарплате, полагаю, пользоваться такими услугами очень накладно. Возможно был бизнес и не один, какой-нибудь торговый центр или тп, возможно не у него, а у гениальной жены. Возможно, что с его уходом какая-то компания тоже пойдет ко дну так как без поддержки и кредиты уже будет не так легко получить. Вот например с уходом Примакова дала дуба Трансаэро, не смотря на «высококлассный» менеджмент. Да и у жены Лужкова после ухода как-то не заладилось.
putn_pnh 04 октября 2018 | 13:31
The Skripals strikes back
ulagai 04 октября 2018 | 13:36
Опять израильские летчики прикрывались прокурорским вертелем.