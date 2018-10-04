Жители Ингушетии протестуют против соглашения о границе с Чечней
. Как сообщают очевидцы, в частности, корреспондент русской службы ВВС, бойцы Росгвардии открыли стрельбу в воздух после того, как к протестующим вышел президент Юнус-Бек Евкуров и в него из толпы полетела пустая бутылка. Ситуация в Магасе сейчас очень неспокойная, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Алой Ахильгов.
Соглашение о границе с Чечней одобрили депутаты ингушского парламента. Ранее Конституционный суд Ингушетии предложил провести референдум по этому вопросу.
Комментарии5
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kryimzdick 04 октября 2018 | 13:17
За пару лет там созреет полноценная бойня и можно будет отменять президентские выборы в России
johio 04 октября 2018 | 13:52
kryimzdick: Кадырову все равно будет мало. Пройдет 8 лет, и он возьмет Ростов.
niknik 04 октября 2018 | 13:19
Да думаю, что Кадыров поможет........
abu_vgrobu 04 октября 2018 | 13:27
Чечне передаётся горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской Республики. В чём проблема-то ?..
vilingrad 04 октября 2018 | 13:32
Окраины начинают подгорать. В общем, ребята- берите столько независимости, сколько сможете! Как пошлете чекиста на хрен, так и в остальной России затлеет!