Жители Ингушетии протестуют против соглашения о границе с Чечней

. Как сообщают очевидцы, в частности, корреспондент русской службы ВВС, бойцы Росгвардии открыли стрельбу в воздух после того, как к протестующим вышел президент Юнус-Бек Евкуров и в него из толпы полетела пустая бутылка. Ситуация в Магасе сейчас очень неспокойная, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Алой Ахильгов.

Соглашение о границе с Чечней одобрили депутаты ингушского парламента. Ранее Конституционный суд Ингушетии предложил провести референдум по этому вопросу.