Российский предприниматель Максим Дёмин купил студию звукозаписи, основанную продюсером Beatles Джорджем Мартином
AIR Studios находится в северном Лондоне. Она была выставлена на продажу в мае этого года, сообщает Financial Times Стоимость сделки может превышать 10 миллионов фунтов.
Комментарии4
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yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:40
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
aleks50 Алексей Клубников 04 октября 2018 | 12:44
Что сказать? Настоящий путриот.
pusto1 04 октября 2018 | 12:50
Это однако не значит, что он будет чтото в ней записывать. Теперь это убыточный товар.
vasyakirin 04 октября 2018 | 12:54
pusto1: и чей этот демин зять?