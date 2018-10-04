РЖД планирует изменить плацкартные вагоны

Полки заменят местами капсульного типа, чтобы у пассажиров появилось личное пространство, которое они смогут адаптировать под себя, рассказал глава компании Олег Белозёров. Новые типы вагонов могут появиться в ближайшие 2 года. Ранее «Ведомости» писали, что РЖД совсем откажется от закупок плацкартных вагонов. Однако в компании считают это преждевременным.