РЖД планирует изменить плацкартные вагоны
Полки заменят местами капсульного типа, чтобы у пассажиров появилось личное пространство, которое они смогут адаптировать под себя, рассказал глава компании Олег Белозёров. Новые типы вагонов могут появиться в ближайшие 2 года. Ранее «Ведомости» писали, что РЖД совсем откажется от закупок плацкартных вагонов. Однако в компании считают это преждевременным.
Комментарии9
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stebinmaku 04 октября 2018 | 12:37
..И в каждой капсуле личное отверстие для гравитационной дефекации..
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:41
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trans 04 октября 2018 | 12:37
В мае этого года ОАО «РЖД» перечислило около 10 млн руб. созданному в прошлом ноябре ООО «Навка Шоу», которым руководит Татьяна Навка и учредителем которого записана ее младшая сестра Наталья.
Интересно, кому еще они перечисли миллионы? Не думаю что Песков был единственным в этом благородном деле.
pusto1 04 октября 2018 | 12:47
trans: что, Письков разработал капсулу?
trans 04 октября 2018 | 12:56
pusto1: Он давно уже свою капсулу разработал. Через нее к нему бабло само льется.
zhrv 04 октября 2018 | 12:55
Типа, сидеть там уже будет невозможно, только лежать?
И главное, чтобы снаружи был засов!
vasyakirin 04 октября 2018 | 12:59
zhrv: А попасть в капсулу только с перрона можно, через индивидуальный люк?
kunst54 04 октября 2018 | 12:56
Интересно, например, как Сечин или Рогозин в такую капсулу поместятся, ведь они такие здоровяки.
ankir 04 октября 2018 | 13:21
в плацкартном вагоне хорошо путешествовать только школьной группой