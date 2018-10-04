Правительство РФ выделяет еще 730 миллионов руб на решение проблем граждан, которые взяли ипотечные кредиты в валюте
Правительство России выделяет еще 730 миллионов рублей на решение проблем граждан, которые взяли ипотечные кредиты в валюте. Такое постановление подписал премьер Медведев. Он уточнил, что помощь будет оказана наиболее нуждающимся семьям. Они смогут и дальше жить в квартирах, которые купили в ипотеку.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
benin_papa__ 04 октября 2018 | 12:37
Тупорылый халявщик есть самый верный электорат власти.
Своим надо помочь.
skull____ 04 октября 2018 | 12:41
benin_papa__: Обычный работяга никогда ипотеку в валюте брать не будет, скорее всего за мой счет помогают креативному классу.
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:39
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga