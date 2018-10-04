Правительство РФ выделяет еще 730 миллионов руб на решение проблем граждан, которые взяли ипотечные кредиты в валюте

Правительство России выделяет еще 730 миллионов рублей на решение проблем граждан, которые взяли ипотечные кредиты в валюте. Такое постановление подписал премьер Медведев. Он уточнил, что помощь будет оказана наиболее нуждающимся семьям. Они смогут и дальше жить в квартирах, которые купили в ипотеку.