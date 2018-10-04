В России на каждые 100 тысяч населения приходится 25 прокуроров

Это наивысший показатель среди стран Совета Европы. Российский показатель превышает среднеевропейский более чем в 2 раза, при этом в России в 3 раза меньше адвокатов на душу населения, — сообщает РБК со ссылкой на обзор еврокомиссии, касающийся эффективности правосудия.