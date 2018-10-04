В России на каждые 100 тысяч населения приходится 25 прокуроров
Это наивысший показатель среди стран Совета Европы. Российский показатель превышает среднеевропейский более чем в 2 раза, при этом в России в 3 раза меньше адвокатов на душу населения, — сообщает РБК со ссылкой на обзор еврокомиссии, касающийся эффективности правосудия.
Комментарии17
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yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:34
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
gvs 04 октября 2018 | 12:36
Мораль: количество прокуроров обратно пропорционально уровню законности.
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 12:36
Как долго сможет страна кормить эту растущую как на дрожжах армию прокуроров, следаков, нацгвардейцев и прочих чекистов?
ivfn 04 октября 2018 | 12:45
mikhail_spb_:
Видимо ,до тех пор пока не станете человеками.
ugas 04 октября 2018 | 13:26
mikhail_spb_: Эти-то точно не сдохнут с голода! Тем более, что у них талантливые и успешные в бизнесе родственники.
aleks50 Алексей Клубников 04 октября 2018 | 12:42
Сажать не успевают, вот и плодят прокуроров.
lager23 04 октября 2018 | 12:46
Прокуроров на мыло!
ivanbel 04 октября 2018 | 12:47
Один прокурор на четыре тысячи граждан, а ещё следователи, судьи, тюремщики, чекисты, внутренние войска (росгвардия)! Нет, чтобы прокормить эту ораву на пенсию надо уходить с 70 лет.
vasyakirin 04 октября 2018 | 12:50
ivanbel: И 8+8+8= 8 часов одна работа, 8 другая и 8 в лпх или на даче....
ipaul 04 октября 2018 | 12:55
Вертолётов маловато
sbk 04 октября 2018 | 13:03
Плюс менты, армия. ФСИН...
Список бесконечен.
alena01 04 октября 2018 | 13:09
"Число работающих снижается, а число пенсионеров растет..."
Ну-ну...
ankir 04 октября 2018 | 13:16
Надо этот показатель увеличить, чтобы мы были недосягаемы по количеству прокуроров на душу населения
beobachter 04 октября 2018 | 13:17
Для карательной правоОХРЕНИТЕЛЬНОЙ системы адвокаты только помеха. Поэтому такое соотношение прокуроров и адвокатов в РФ вполне закономерно....
piter_ug 04 октября 2018 | 13:19
//на каждые 100 тысяч населения приходится 25 прокуроров//
Нет, ну мало же - когда начнутся полеты сковородок, то слишком высокая плотность падения.
consts 04 октября 2018 | 13:22
Похоже, этого мало. Сейчас собираются обязать адвокатов стучать на клиентов, если те замешаны в отмывании денег.
ulagai 04 октября 2018 | 13:38
А для Бурундии-нормально!