Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета в Костромской области
Вертолет разбился вчера вечером, при крушении погибли 4 человека. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 12:33
Опять живодёры в погонах расстреливали с вертолёта краснокнижных зверюшек?
polikarpich 04 октября 2018 | 12:48
mikhail_spb_: Если так, то туда им и дорога. Пусть будет земля стекловатой.
pepetz 04 октября 2018 | 12:52
polikarpich:
" Если так, то туда им и дорога"
А, если и не так - тоже.
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:34
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
kruzalova 04 октября 2018 | 12:39
а уголовное дело по факту незаконной охоты будет возбуждено?
ltyio 04 октября 2018 | 12:40
Почему на ЭМ к статьям про смерть разных утырков отключают комментарии, а как пишут статьи про гибель военных или как в этом случае прокурора, нет. Что за избирательность ?
sbk 04 октября 2018 | 12:44
ltyio: А вы про каких утырков?
Они тоже браконьеры?
ltyio 04 октября 2018 | 13:49
sbk: polikarpich: Все вы прекрасно поняли. Про того же Дурицкого.
polikarpich 04 октября 2018 | 12:44
ltyio: А это потому, что у нас прокуроры специфические. Любого утырка переутырят.
Вот, например, чем они там занимались, на этом вертолёте?
И что это за "утырки" такие, за которых вы так напрягантесь? Кобзон, что ли?
avp235 04 октября 2018 | 12:46
ltyio:
Чтобы вы могли задать этот вопрос про гибель утырков.
chichanik 04 октября 2018 | 12:51
ltyio: В этой новости главное не смерть прокурора, а крушение вертолёта.
Всех интересует вопрос - что делал прокурор в Костромской области ... там, ведь, нет архаров.
nemez1 04 октября 2018 | 12:52
Иногда бог очищает общество от скверны.
chichanik 04 октября 2018 | 12:54
Эхо стебётся по полной эта новость спарена с
В России на каждые 100 тысяч населения приходится 25 прокуроров
sagen 04 октября 2018 | 13:05
chichanik: В каком-то райцентре ситуация с защитой прав граждан ухудшилась. Осталось 24 прокурора. Справятся ли?
chichanik 04 октября 2018 | 13:08
sagen: 24 прокурора пошли купаться в море
goshan31 04 октября 2018 | 13:01
Lets make our life little bit lighter!
chichanik 04 октября 2018 | 13:06
goshan31: ммм ... по-моему, лучше 'easier'