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12:30, 04 октября 2018

Мария Захарова назвала дезинформацией сообщение о возможном обмене украинского режиссера Олега Сенцова

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала дезинформацией сообщение о возможном обмене украинского режиссера Олега Сенцова на россиян, арестованных в США – Виктор Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной. Такой договоренности не существует, — подчеркнула Захарова. О том, что такой обмен возможен, сообщала «Новая газета». Она ссылалась на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной. При этом отмечалось, что Москва готова обсуждать этот вопрос напрямую с Вашингтоном – без Киева.

Комментарии

21

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yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:34

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

kottigr1 04 октября 2018 | 12:37

yulya_cikina_21: Какая все же Маша самостоятельная.. Сами дезу запустили, сами её разоблачили..

michael_c 04 октября 2018 | 12:40

kottigr1: "Цену набивает ..."

ignachio 04 октября 2018 | 12:42

0 минут назад Верховная Рада приняла постановление о закрытии телевизионных каналов, где выступают против власти Порошенко ( Канал 112 и NEWSONE).
Два года назад был закрыт канал Саввика Шустера.

pattrick 04 октября 2018 | 12:49

Мария Захарова назвала дезинформацией сообщение о возможном обмене украинского режиссера Олега Сенцова...

Это не дезинформация, а бредовый высер наркомана Павлика Каныгина, который западло комментировать официальному представителю МИД РФ М.Захаровой. Не кормите жирного тролля Д.Муратова, от того тролль Дима только жиреет.

shiva20 04 октября 2018 | 12:48

kottigr1: Покажи где запустила? Факт, что первыми эту мульку сообщило "Эхо" и "Ноавя клозета"

kottigr1 04 октября 2018 | 12:54

shiva20: "Эхо Москвы" - глас "Газпрома", главной кормушки чекистов ?

good_sky 04 октября 2018 | 12:51

kottigr1:
Фейковая новость эта
Запустила ваша либеральная "Новая газета"

kottigr1 04 октября 2018 | 12:58

good_sky: Если бы на "Новую Газету" не могли влиять в ФСБ и Путин, то она закрылась бы уже на следующий день..

parasuk_ 04 октября 2018 | 13:01

kottigr1: Зачем? За вами гораздо легче присматривать когда вы копошитесь в одной куче говна под названием новая газета, чем когда вы ползаете по всей нашей необъятной Родине ;)

kottigr1 04 октября 2018 | 13:10

parasuk_: Действительно.. "Первый канал" с их "распятыми мальчиками" - это ведь только для настоящих интеллектуалов..

parasuk_ 04 октября 2018 | 12:54

kottigr1: Вообще-то, дезу запустила новая газета :) Не зря ее считают притоном для лживых либеральных журналюх

kottigr1 04 октября 2018 | 13:12

parasuk_: Должны же быть у Путина "сливные бачки".. Поэтому и существуют такие СМИ как "Эхо Москвы" и "Новая газета".. Не через НТВ с "Вести" ведь ему в самом деле делать сливы..

dorin1987 04 октября 2018 | 13:03

kottigr1: Да нет же, машунька лишний раз станцевала линию режима царька РФ - посаженного на оккупированной территории иностранца за мыслепреступление никто отпускать не собирается, даже по невыгодному курсу, ибо судилище РФ - оно самое объективное, людоедское, и Сенцов- важный заложник.

tprfrund001 04 октября 2018 | 12:44

США не будут мешать Олежке идти на рекорд.

denobenen 04 октября 2018 | 12:58

Кокаин что ли закончился? Эх кто бы подвёз.

rusich7 04 октября 2018 | 13:01

Да-да-да... по словам Захаровой и Боширова - Чепиги тоже не существовало. Это всё провокация и дезинфомация.

noxepy_88 04 октября 2018 | 13:12

Если его менять, то на Савченко, однозначно!

raffal 04 октября 2018 | 13:20

До властей России не может дойти, что возможная смерть Сенцова приведёт только к формированию ещё одного "списка", на это раз, "списка Сенцова" и новому витку санкций. Впрочем, полное отсутствие аналитических способностей, неспособность не то, что к стратегическому мышлению, но даже тактическому на пару ходов вперёд, это итог отрицательной селекции, когда ценится не профессионализм, а принадлежность к клану и лизоблюдство.

nata_roo 04 октября 2018 | 13:27

Кремль действует по накатанной дорожке - ровно по сценарию с Надюхой. Итог будет таким же: обменяют Сенцова на наших ГРУ-шников. И всем будет хорошо. С одной стороны, Кремль продлит таким ходом политическую жизнь своего ставленника Порося: спас героя Украины! С другой стороны, Кремль, достаточно помытарив Сенцова на потеху публике (можно и отпустить: наказание получил), обменяет его на ценных для Родины диверсантов. Хомячки с ватниками - что наши, что украинские - будут в восторге...

rampa 04 октября 2018 | 14:01

nata_roo: ох, Натаха, не простит тебе Владислав Юрьич, что ты его тайны кремлевские сливаешь ))))))))))))

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