Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала дезинформацией сообщение о возможном обмене украинского режиссера Олега Сенцова на россиян, арестованных в США – Виктор Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной. Такой договоренности не существует, — подчеркнула Захарова. О том, что такой обмен возможен, сообщала «Новая газета». Она ссылалась на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной. При этом отмечалось, что Москва готова обсуждать этот вопрос напрямую с Вашингтоном – без Киева.