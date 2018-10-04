В столице Ингушетии Магасе проходит многотысячный митинг протеста против соглашения о границе с Чечней
Как рассказал «Эху Москвы» правозащитник Руслан Муцольгов, сотрудники Росгвардии открыли стрельбу в воздух после того, как к митингующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров. В него из толпы полетела пустая бутылка.
Парламент республики утвердил соглашение. Конституционный суд Ингушетии ранее выступил против. По мнению судьи, подобные вопросы должны решаться на референдуме.
Комментарии5
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ivar1964 04 октября 2018 | 12:38
Похоже, ингуши не поверили заверениям Кадырова об искренней дружбе и любви. Экие недоверчивые и неблагодарные! А Кадыров говорил, что ингуши и чеченцы одной крови!
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:38
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
ura_123 04 октября 2018 | 12:59
yulya_cikina_21: Патрик,хватит спамить. Неужели на кухоньке Пригожина урезали пайку?
ignachio 04 октября 2018 | 12:39
40 минут назад Верховная Рада приняла постановление о закрытии телевизионных каналов, где выступают против власти Порошенко ( Канал 112 и NEWSONE).
Два года назад был закрыт канал Саввика Шустера.
ura_123 04 октября 2018 | 12:57
ignachio: Как там в рассеюшке с каналами которые выступают против власти путина?