В столице Ингушетии Магасе проходит многотысячный митинг протеста против соглашения о границе с Чечней

Как рассказал «Эху Москвы» правозащитник Руслан Муцольгов, сотрудники Росгвардии открыли стрельбу в воздух после того, как к митингующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров. В него из толпы полетела пустая бутылка.

Парламент республики утвердил соглашение. Конституционный суд Ингушетии ранее выступил против. По мнению судьи, подобные вопросы должны решаться на референдуме.