Росфинмониторинг намерен обязать адвокатов сообщать о подозрительном поведении своих клиентов
Речь идет о действиях, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.
Росфинмониторинг подготовил поправки в закон об адвокатуре, в соответствии с которыми донос на клиентов не будет считаться разглашением адвокатской тайны. Кроме того, в Кодекс профессиональной этики адвоката предложено добавить прямую обязанность исполнять требования антиотмывочного законодательства. В случае, если адвокаты откажутся им следовать, это может грозить лишением статуса.
Федеральная палата адвокатов подготовила отрицательный отзыв на инициативу Росфинмониторинга, пишут «Ведомости». В организации подчеркивают, что институт адвокатуры создан исключительно для оказания юридической помощи. Новые требования противоречат самой концепции закона об адвокатской деятельности, уверена ФПА. В отзыве палаты указывается, что по такой логике в закон можно включить и другие требования, касающиеся борьбы с коррупцией и другими преступлениями.
Ранее в Росфинмониторинге предложили обязать адвокатов заполнять подробную анкету на своих клиентов. Палата также подготовила отрицательный отзыв на эту инициативу.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 12:09
А если принять закон, по которому адвокатом может быть только помощник следователя, ведущего это дело?
И обязать адвоката склонять своего клиента к признанию вины?
Тогда и "раскрываемость" может повысится!
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:09
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
consts 04 октября 2018 | 12:10
Хорош начинание! Таким путем из адвокатов получатся помощники следователей. А зачем нам адвокаты при практически полном отсутствии оправдательных приговоров?
darkshadownet_ 04 октября 2018 | 12:21
consts: так в финмониторинге как раз об этом... :)
income 04 октября 2018 | 12:30
И еще адвокат должен приносить ключ от квартиры клиента, где деньги лежат. Впрочем, нужны ли ключи от квартир нынешней власти!
sim202_ 04 октября 2018 | 12:31
А в финмониторинге и прочих подобных структурах
сидят "специалисты" - 45-летние пэнсионеры из
"бывших" и заранее потирают лапки. В жизни ни дня
не работавшие, они даже эту свою "работу" делать не хотят...
Привет им весом в полторы тонны бабла...