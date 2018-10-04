Росфинмониторинг намерен обязать адвокатов сообщать о подозрительном поведении своих клиентов

Речь идет о действиях, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.

Росфинмониторинг подготовил поправки в закон об адвокатуре, в соответствии с которыми донос на клиентов не будет считаться разглашением адвокатской тайны. Кроме того, в Кодекс профессиональной этики адвоката предложено добавить прямую обязанность исполнять требования антиотмывочного законодательства. В случае, если адвокаты откажутся им следовать, это может грозить лишением статуса.

Федеральная палата адвокатов подготовила отрицательный отзыв на инициативу Росфинмониторинга, пишут «Ведомости». В организации подчеркивают, что институт адвокатуры создан исключительно для оказания юридической помощи. Новые требования противоречат самой концепции закона об адвокатской деятельности, уверена ФПА. В отзыве палаты указывается, что по такой логике в закон можно включить и другие требования, касающиеся борьбы с коррупцией и другими преступлениями.

Ранее в Росфинмониторинге предложили обязать адвокатов заполнять подробную анкету на своих клиентов. Палата также подготовила отрицательный отзыв на эту инициативу.