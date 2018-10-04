В Красноярске следователь прекратил уголовное преследование пользователя социальной сети из-за репоста
В Красноярске следователь прекратил уголовное преследование пользователя социальной сети из-за репоста, сообщает Международная правозащитная группа Агора". Это первый случай прекращения дела после того, как президент Путин предложил смягчить 282 статью.
Президентский законопроект поможет тем, кто уже находится под следствием, но не отменит сути этой статьи, сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Вадим Клювгант.
По статистике Генеральной прокуратуры, большинство уголовных дел об экстремизме в России возбуждают за различные публикации в интернете.
Комментарии6
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jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 12:08
Следователь - обычный лизоблюд Власти. Флюгер. Всегда готов назвать чёрное-белым в соотв. с направлением ветра. Это не СК, а бордель.
А почему нельзя сажать за лайки и репосты? Можно и нужно!
Объясняю.
Есть такой мем - "Если бы директором (президентом) был я"...
Так вот, если бы Президентом был Я (чур, Меня, чур, не дай Бог никогда).
Анонимность в интернете - убрал бы. Т.е. на форумах пользователь может писать анонимно, но у него должен быть интернет-паспорт и все его данные должны быть у провайдера, который по первому же требованию (по суду или просто по требованию, не важно) обязан предоставить всю инфу спецслужбам или МВД. Как в Китае или Казахстане сейчас, например. Заблокировал бы Телеграм. Почему? Я не пользуюсь этим ресурсом вообще, а заблокировал бы просто из-за принципа. что бы другим было не повадно. Заблокировал бы Ютуб, если вели бы себя плохо. Турция блокировала, например - и Ютуб исправился.
Не обращал бы внимание на оскорбления Меня (пПрезидента) и членов правительства, пусть ругают, критикуют, оскорбляют - Мне было бы всё равно. Читал бы и улыбался.
Всячески бы поощрял расследования типа от Навального или ФБК. Считаете клеветой эти расследования? Тогда в суд, сукины дети, в суд!
Но. Если бы хоть кто-то написал, что Крым - это Украинда (жопа Европы) или поставил бы лайк или сделал репост такого утверждения - от Меня бы минимум двушечку сразу же получил!
За "Рашка", "Роисся" - год исправительных.
И т.д.
beregov_net 04 октября 2018 | 12:15
jjuddgge_ddrredd: Свои влажные мечты оставь для yulya_cikina_21 . Ты , как и власть вообще не понимаешь как устроен и как работает интернет , пишешь всякую дичь , несмотря на все блоки я тебе на спор найду любой запрещённый контент , просто надо знать как , и всегда останусь анонимным
jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 12:19
beregov_net: Видишь ли, никого не интересует твоё ползание по интернету. Ведь это твё единственное занятие в твоей незамысловатой "жизни". Ты интернетное насекомое и не представляешь никакого интереса для Власти. Ползай и дальше - всем наплевать)))
beregov_net 04 октября 2018 | 12:32
jjuddgge_ddrredd: О как , так это я пишу рашка-говняшка и Крым это Украина , ты ж меня хочешь поймать , только есть одна трудность , даже если ты узнаешь мои данные , то ничего сделать не сможешь , я не гражданин РФ и нахожусь не на территории РФ
А ты технический тупица , поймать в интернете можно только того , кто не прячется , и все эти игры в казаков разбойников обойдутся тебе в огромные деньги
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:27
beregov_net: Даже Юлька Цыкина понимает, что все вышеописанное - полная бредятина, действие в интернете впринципе невозможно деанонимизировать, как и получить все, что хочешь у провайдера, ну буду я сидеть под впн или использовать другого рода шифрование, ну выдаст тебе провайдер набор шифрованныых данных, которые прошли через него, попробуй расшифруй. Фантазер мля...
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga