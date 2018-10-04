Парламент Ингушетии утвердил изменения границ республики с Чечней
За это решение проголосовали 17 из 25 присутствовавших на заседании депутатов. Тем временем в ингушской столице Магасе проходит митинг противников соглашения о передаче части территорий Грозному.
На стихийную акцию протеста в центре Магаса вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Они стягиваются к республиканскому министерству финансов. О сходе было объявлено накануне, когда активистам стало известно о том, что парламент ратифицирует соглашение о передаче части земель Чечне. К митингующим были выведены сотрудники полиции и Росгвардии. В определенный момент раздались выстрелы в воздух.
Как рассказал «Эху Москвы» правозащитник Магомед Муцольгов, росгвардейцы начали стрелять после стычки активистов с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова. Сейчас, по словам правозащитника, ситуация нормализовалась. Между тем в регионе со вчерашнего дня почти не работает интернет, а въезды в Магас перекрыты, пишет сайт «Кавказский узел». По его данным, приехавшие к ингушской столице люди оставляют машины и пешком стягиваются к центру города. Среди них есть и всадники на лошадях: их беспрепятственно пропускают. Конституционный суд Ингушетии, в свою очередь, заявил, что вопрос о передаче части земель Чечне должен решаться не парламентом, а на референдуме.
На прошлой неделе главы Чечни и Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы. Республики обменялись землями в приграничных районах. Жители Ингушетии считают такой обмен неравноценным.
Комментарии9
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kottigr1 04 октября 2018 | 12:03
Неплохой фугас заложили сразу под два дружественных в прошлом народа..
yulya_cikina_21 04 октября 2018 | 12:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
alexisgross_082018 04 октября 2018 | 12:14
kottigr1: Большой любви между двумя народами там ни когда не было. Та отношения строятся на уважении к силе рода.
Таким образом закнчивается развал любых империй, в условиях ослабевающей центральной власти или наоборот искусственного усиления одной из региональных - такие конфликты будут возникать все чаще и чаще.
kryimzdick 04 октября 2018 | 12:05
раньше они казахскую степь делили так же, интересно?
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 12:09
Другими словами, в России имени Владимира Владимировича произошёл очередной выброс Дружбы Народов, а часть территории Ингушетии вернулась "в родную гавань".
А кто не согласен - тот жыдобэндэровец, вредитель и пособник НАТО.
Слава Государю! Мы любим его!
chapavas 04 октября 2018 | 12:15
vasya_von_smetankin: Царь решить этот вопрос не в состоянии. Он ложится под сильного и он может только россиянский русскоязычный народ компрессовать и обирать. Это не наш царь. Это их ставленник.
zhrv 04 октября 2018 | 12:11
- "Сейчас, по словам правозащитника, ситуация нормализовалась. Между тем в регионе со вчерашнего дня почти не работает интернет, а въезды в Магас перекрыты, пишет сайт «Кавказский узел»."
Это называется "ситуация нормализовалась"? Если считать эту ситуацию "нормальной", на мой взгляд, то "нормальным" можно считать дальнейшее отсутствие интернета в регионе и перекрытые въезды. Раньше что-то подобное называли КТО.
jamba 04 октября 2018 | 12:19
Евкуров войдет в ингушскую историю, как человек, который отдал землю! Это не есть хорошо! Тот, кто хоть немного знает местную историю, знают, что чеченцы и ингуши, на протяжении веков, жили "как кошка с собакой"! Конфликтовали много и часто, и в первую очередь, из-за земельных вопросов!
В свое время, осетин Сталин, объединив их, устроил жесточайший "троллинг"!
mosser 04 октября 2018 | 12:26
Кому-то это выгодно, посмотрим...