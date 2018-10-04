Парламент Ингушетии утвердил изменения границ республики с Чечней

За это решение проголосовали 17 из 25 присутствовавших на заседании депутатов. Тем временем в ингушской столице Магасе проходит митинг противников соглашения о передаче части территорий Грозному.

На стихийную акцию протеста в центре Магаса вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Они стягиваются к республиканскому министерству финансов. О сходе было объявлено накануне, когда активистам стало известно о том, что парламент ратифицирует соглашение о передаче части земель Чечне. К митингующим были выведены сотрудники полиции и Росгвардии. В определенный момент раздались выстрелы в воздух.

Как рассказал «Эху Москвы» правозащитник Магомед Муцольгов, росгвардейцы начали стрелять после стычки активистов с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова. Сейчас, по словам правозащитника, ситуация нормализовалась. Между тем в регионе со вчерашнего дня почти не работает интернет, а въезды в Магас перекрыты, пишет сайт «Кавказский узел». По его данным, приехавшие к ингушской столице люди оставляют машины и пешком стягиваются к центру города. Среди них есть и всадники на лошадях: их беспрепятственно пропускают. Конституционный суд Ингушетии, в свою очередь, заявил, что вопрос о передаче части земель Чечне должен решаться не парламентом, а на референдуме.

На прошлой неделе главы Чечни и Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы. Республики обменялись землями в приграничных районах. Жители Ингушетии считают такой обмен неравноценным.