На митинге у парламента Ингушетии представители Росгвардии открыли стрельбу в воздух из-за начавшейся потасовки

На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух, стрельба началась из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.

По его словам, стрельба началась со стороны сотрудников Росгвардии в результате потасовки, начавшейся c охраной главы республики.

«Сейчас все нормально. Люди требовали, чтобы вышли депутаты, пришел глава республики. Началась перебранка с охраной, кто-то из провокаторов закинул бутылку воды, и началась потасовка. Но люди быстро оттеснили провокаторов, силовики оттеснили своих сотрудников. Сейчас все нормализовалось», — сказал он.

Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».