На митинге у парламента Ингушетии представители Росгвардии открыли стрельбу в воздух из-за начавшейся потасовки
На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух, стрельба началась из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.
По его словам, стрельба началась со стороны сотрудников Росгвардии в результате потасовки, начавшейся c охраной главы республики.
«Сейчас все нормально. Люди требовали, чтобы вышли депутаты, пришел глава республики. Началась перебранка с охраной, кто-то из провокаторов закинул бутылку воды, и началась потасовка. Но люди быстро оттеснили провокаторов, силовики оттеснили своих сотрудников. Сейчас все нормализовалось», — сказал он.
Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».
Комментарии12
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sergirusso 04 октября 2018 | 11:47
Ждем очередной кавказской войнушки...
traxau_okurka 04 октября 2018 | 11:49
sergirusso: Ураааа))) ну хоть макаки не такие терпилы как русские))))
kottigr1 04 октября 2018 | 12:00
traxau_okurka: Главный девиз чекистов - "Разделяй и властвуй!"..
Почему бы ради этого не столкнуть в кровавую мясорубку чеченцев и ингушей.. ? Пусть рвут друг-друга..
starushko_ 04 октября 2018 | 12:02
Почему стреляли? А как же вызов на дуэль?
yulya_tsikina27 04 октября 2018 | 11:49
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
ura_123 04 октября 2018 | 11:53
Не совсем понятно,для чего одному чабану понадобилось меняться с другим чабаном пастбищами?
Хотя,один мог пообещать другому поделиться ” милостью аллаха”...
len56 04 октября 2018 | 11:54
это "соглашение"-мина замедленного действия...
кавказ-это близкая война.
mamiluk 04 октября 2018 | 11:59
len56: для кого-то война мать родная...россиян нужно отвлечь от надвигающихся проблем:хлеба и зрелищ...им чужих жизней не жалко...зато весело-два пассионарных народа будут калашматить друг друга...и всем будет "весело"....Режим ,видимо, предлагает это взамен футбольным баталиям...
vova36 04 октября 2018 | 11:54
начало есть, скоро на митингах навального провокаторы от власти, что нибудь сделают и росгвардия откроет огонь на поражение
democ 04 октября 2018 | 11:56
vova36: Запросто. Провокации у большевиков и продолжателей их дела всегда в ходу.
dorin1987 04 октября 2018 | 12:09
vova36: Зачем усложняете? Ряженые полудурки уже нагайками прохожих били, и им ничего за это не было.
rom8883 04 октября 2018 | 11:58
Не так много земли у ингушей, чтобы раздавать её соседям.