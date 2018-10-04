Сегодня возобновилось движение поездов, прерванное после обрушения моста Моранди недалеко от Генуи
По данным телеканала РАИ, по железной дороге будет ежедневно проходить около 82 составов, что позволит значительно разгрузить автомобильные трассы. В целях безопасности скорость движения на этом участке будет ограничена.
Комментарии1
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yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga