В ЕС в отношении Фейсбука начато расследование после утечки данных, которая затронула почти 50 миллионов аккаунтов
В Евросоюзе в отношении Фейсбука начато расследование после утечки данных, которая затронула почти 50 миллионов аккаунтов. По данным Wall Street Journal, социальная сеть может быть оштрафована на 1,5 миллиарда долларов.
Об утечке данных стало известно на прошлой неделе.
Комментарии2
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yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
rom8883 04 октября 2018 | 12:06
Не уберегли или продали?