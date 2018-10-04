В ЕС в отношении Фейсбука начато расследование после утечки данных, которая затронула почти 50 миллионов аккаунтов

В Евросоюзе в отношении Фейсбука начато расследование после утечки данных, которая затронула почти 50 миллионов аккаунтов. По данным Wall Street Journal, социальная сеть может быть оштрафована на 1,5 миллиарда долларов.

Об утечке данных стало известно на прошлой неделе.